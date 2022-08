Benjamin Mendy a plaidé non coupable à l’ouverture de son procès

GJ

Au premier jour de son procès au tribunal de Chester, Benjamin Mendy a plaidé non coupable ce mercredi.Le latéral gauche suspendu par Manchester City est accusé de huit viols, d’une tentative de viol et d’une agression sexuelle sur sept femmes différentes pour des faits qui seraient survenus à son domicile entre octobre 2018 et août 2021. Placé en détention provisoire le 27 août 2021, Mendy est en liberté conditionnelle depuis janvier 2022 mais doit vivre et dormir chez lui sous surveillance électronique avec couvre-feu. Il lui a également été interdit de contacterLors des audiences préparatoires à son procès, le champion du monde avait déjà plaidé non coupable pour les neuf premiers chefs d’accusation, la dernière accusation de viol s’étant rajoutée depuis. Il est jugé avec Louis Saha Matturie, un homme de son entourage poursuivi de son côté pour huit viols et quatre agressions sexuelles sur huit femmes entre juillet 2012 et août 2021. Il a également plaidé non coupable.Le procureur commencera à prendre la parole à partir du 15 août et le procès devrait durer au moins jusqu’en novembre. Mendy encourt de la prison à vie d’après la législation britannique mais les peines varient généralement entre cinq et vingt ans de prison dans ce genre d’affaires. S’il était reconnu coupable, l’ancien de Monaco pourrait avoir à se soumettre, à vie, à, avait expliqué l’avocat anglais Richard Furlong à France Info fin 2021. Un dispositif qui rentre dans le cadre d’un fichier qui recense les condamnés pour des affaires sexuelles.