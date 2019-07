Lecomte de fée

Benjamin Lecomte a quitté Montpellier et s’est engagé avec l’AS Monaco pour une durée de 5 ans, dans l’optique de succéder à Danijel Subašić. Une belle promotion qui devrait permettre au gardien international de franchir un nouveau palier.

Par Mathieu Rollinger

On ne pourra pas lui reprocher d’avoir caché son jeu. Fin avril, alors que le championnat s’apprêtait à rendre son verdict, Benjamin Lecomte se projetait sur les échéances à suivre, avec des objectifs à court, moyen et long termes. Tout au loin, là-bas : l’Euro 2020 et le Mondial 2022, auxquels le gardien rêve de participer, notamment depuis qu’il a mis un pied chez les Bleus en septembre dernier après un forfait d'Hugo Lloris et été rappelé une seconde fois en juin. «, assurait-il à[...]» L’étape intermédiaire, pour espérer plus qu’un strapontin de numéro 3 bis en équipe de France, était alors toute indiquée : il lui faut se frotter à l’Europe., continuait-il, du haut de ses 28 ans.» Manque de bol, Montpellier ne peut lui offrir cette chance la saison prochaine, malgré une belle saison bouclée à la cinquième place, non qualificative pour une compétition européenne pour la première fois depuis 2008 (et encore, Lens avait eu droit à l’Intertoto). Si plusieurs bruits l’envoyaient à Lyon, Rennes ou Marseille, ce sera finalement avec Monaco , club où il n’aura à gérer que les affaires domestiques, qu’il tente ce pari. Une contradiction ? Pas tant que ça.Benjamin Lecomte est un type qui a toujours grimpé l’échelle barreau par barreau. À 12 ans, quand le gamin d’Arcueil n’était pas retenu pour intégrer l’INF Clairefontaine, il n’a ressassé que quelques semaines, avant de reprendre le fil. «, racontait-il.» Pour ne plus jamais les quitter. La suite : les 14 ans fédéraux à Anthony, le centre de formation de Niort, la réserve de Lorient, un prêt à Dijon en Ligue 2 pour connaître un déclic (2013-2014), une révélation à Lorient et la confirmation à Montpellier, dans une des meilleures défenses du pays. Difficile de faire plus linéaire et progressif, quand beaucoup d'homologues (Mandanda, Costil, Ruffier) semblent stagner.En choisissant Monaco, pointure hexagonale cherchant à ouvrir un nouveau cycle et qui visera forcément le top 3 cette saison, il ne déroge finalement pas à cette règle. Le plan de bataille reste le même et cette année de transition est peut-être un bon risque à prendre pour jouer dans douze mois les premiers rôles. En Principauté, Lecomte aura la responsabilité de prendre la succession de Danijel Subašić, figure incontournable depuis janvier 2012, mais qui, à 34 ans, a du mal à résorber une vilaine blessure à la cuisse. Le Croate n’a d’ailleurs disputé que 17 matchs la saison dernière, laissant Diego Benaglio, Seydou Sy et Loïc Badiashile se succéder entre les bois monégasques. L'avenir de Suba n'est pas encore scellé, mais l'arrivée de cette valeur sûre était une des priorités de Leonardo Jardim. Le chèque de 13 millions d'euros signé ce lundi par Oleg Petrov, avec 2 millions de bonus potentiel pour le club pailladin, ressemble donc à un ticket qui pourrait installer plus régulièrement Lecomte en équipe de France. Surtout quand on sait que Didier Deschamps habite juste au-dessus de Louis-II.