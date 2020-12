Benjamin André, moi jeu

Lille Paris S-G Ligue 1 Uber Eats Diffusion sur

« Honnêtement, quand tu as un Benjamin André dans ton équipe, ça te solutionne quand même pas mal de problèmes. »

Le grand chasseur

« Il ne s’invente pas une vie. Il maximise ses forces. Comme en plus il a une intelligence au-dessus de la moyenne, tout est plus simple... »

« Il y a des choses qui me dépassent... »

2500 – Benjamin André est le 1er joueur à remporter 2500 duels en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Il totalise le plus grand nombre de duels gagnés pour un même joueur de l’élite sur 4 des 8 dernières saisons (dont 2020/21). Combattant. #LOSCASM pic.twitter.com/06WcIVfsE2 — OptaJean (@OptaJean) December 6, 2020

« J’ai toujours en tête ce sentiment du ballon en mousse dans la cour d’école, quand tu fais deux équipes. Une fois professionnel, parfois, c’est physiquement compliqué, mentalement dur, mais tu reviens toujours à ça à un moment donné : au ballon en mousse. »

« Le surf, c’était notre bulle de décompression. Parfois, les anciens nous engueulaient quand on y allait avant de gros matchs, mais nous, ça nous faisait du bien… Et Benji, c’était un kamikaze. Nous, quand les vagues commençaient à devenir très grosses, on reculait. Lui, il fonçait tête en avant : c’est le Benjamin André combattant du terrain qui ressortait. »

Le kamizake qui joue de la guitare

Par Maxime Brigand

Tous propos recueillis par MB, exceptés ceux de Mickaël Le Bihan, extraits de France Football.





Il se tient debout, la tête légèrement penchée et l’esprit embué par les images du passé. Alors que Christopher Nkunku se prépare à tirer le douzième tir au but d’une séance sans le moindre raté qui doit départager le Stade Rennais et le PSG, Romain Danzé revoit brutalement défiler dans tête les images des échecs les plus cruels de sa carrière. Il pense aussi à cette promesse faite par un pote, quelques mois plus tôt : «» La suite de cette soirée d’avril 2019 est un bazar : Tomas Koubek se met à courir comme un spartiate le long de la ligne de touche, Julien Stéphan se met à genoux sur le sol et rejoue la célébration de Rafael Nadal en finale de l’édition 2016 de Monte-Carlo, les cotillons tombent comme à Gravelotte et le Benjamin évoqué par Danzé file soulever le premier trophée décroché par le Stade Rennais depuis 1971. Puis, il ressort du cadre, comme pour signifier qu’il vient de terminer son job. Drôle de destin que celui d’une ampoule.Voilà ce qu’est - et a toujours été - Benjamin André, qui est aujourd’hui à trente ans l’une des pièces essentielles d’un LOSC leader de Ligue 1. «, poursuit Romain Danzé, qui a évolué à Rennes avec André pendant cinq saisons.» Interrogé il y a quelques mois, Christophe Galtier abondait aussi dans ce sens et insistait sur le rôle de «» d’un type qui n’a manqué qu’un match de Ligue 1 cette saison. C’était à Brest, au début du mois d’août, et sans lui, Lille a connu sa seule défaite de la saison en championnat. Un hasard ? Pas tant que ça, Benjamin André étant une poutre dans l’approche tactique du LOSC. Galtier toujours : «» Preuve par un chiffre : cette saison, après quatorze journées, le natif de Nice est le joueur de Ligue 1 qui a récupéré le plus de ballons dans le camp de ses adversaires (28, ce qui le place devant Léo Dubois, Morgan Schneiderlin et Mahdi Camara dans ce registre)., sourit Gernot Rohr, qui a été le premier à intégrer André dans un groupe pro lorsqu’il était à l’AC Ajaccio, en 2008.» Sa force, c’est aussi qu’il a rapidement su tout faire. Si Benjamin André squatte les hauteurs des classements statistiques au rayon des ballons grattés et des tacles réussis (il est le troisième plus gros tacleur du championnat derrière Laurent Abergel et Didier Ndong), le Lillois est aussi un formidable organisateur et un premier relanceur précieux. C’est surtout une figure incontournable de la Ligue 1 des années 2010.» glissent ses anciens coéquipiers. «, analyse Ricardo Faty, qui a joué avec le milieu du LOSC à l’ACA au début de la décennie.» Thierry Debès y va aussi de son éloge : «Son deuxième entraîneur chez les pros à Ajaccio, Olivier Pantaloni, lui, souligne la faculté de Benjamin André à «» Pour comprendre le bonhomme, il faut alors l’entendre raconter sa vision du foot. De l’avis de tous, c’est là que se situe sa principale force : Benjamin André est un mec «» , ce qui veut dire en 2020 qu’il ne passe pas ses journées à faire saigner ses yeux devant des écrans et qu’il trouve son plaisir ailleurs. «, détaille Romain Danzé., en 2016, André, qui n’est pas le joueur qui aime le plus l’ouvrir dans les médias, alimentait cette réputation. Il était alors question de son rapport au jeu, au système, à cette bulle étrange qu’est le foot pro : «» Et le sien, concrètement ? «Cette quête du ballon en mousse, c’est ce qui a poussé Benjamin André, fils d’un père sénégalais et d’une mère française, à rejoindre le Stade Raphaëlois, club où il a débuté le foot aux côtés de Mickaël Le Bihan - actuel meilleur buteur de Ligue 2 avec Auxerre -, lorsqu’il avait six ans. C’est aussi elle qui lui fera prendre le bateau pour Ajaccio en 2006 afin de rejoindre l’ACA. Déjà en équipe première, son coéquipier Jean-Baptiste Pierazzi voit alors débouler un petit phénomène : «"Wow, y’a un super jeune qui vient d’arriver…"» Un caractère qu’André a toujours eu et qui a été renforcé par un drame : le décès de son père lorsqu’il avait une dizaine d’années. «, raconte Le Bihan, qui passait beaucoup de temps avec André à l’époque.C’est aussi ce caractère qui l’a aidé à tracer la route de sa carrière. Car si André impressionne par sa capacité à être aussi performant en tant que latéral droit, milieu droit et milieu axial, il décide également de se rapprocher des anciens lors de son arrivée dans le groupe pro de l’ACA. «, rembobine Debès.» Une image suffit alors à ouvrir la porte de cette autre chose : celle d’un Benjamin André se baladant en ville, au volant de son pick-up, et roulant en direction de la plage de Capo di Feno. «, éclaire Faty.» Pierazzi prend la suite du récit : «» Celui capable de se dépasser sur chaque ballon mais qui a aussi su se construire une petite réputation de terreur dans les airs malgré sa taille (1m77). «» , pointe Christian Gourcuff, qui a un temps coaché le joueur à Rennes, où André, international espoirs à sept reprises, a été recruté en 2014 pour être numéro un devant Romain Danzé au poste de latéral droit mais où il s’est finalement imposé au milieu dans l’axe.Proche du joueur, Richard Socrier évoque également un autre aspect de la singularité du joueur : son talent guitare à la main. «» Pierazzi confirme : «» Le seul petit défaut de Benjamin André est finalement ailleurs et nous ramène à une histoire de chiffres : sa faible exposition peut s’expliquer par l'extrême propreté de son jeu - un dribble est toujours plus mis en lumière qu’un ballon parfaitement gratté - et sa faible implication directe dans la zone de finition (deux buts et trois passes décisives depuis son arrivée au LOSC). Il peut néanmoins être à l'avant-dernière passe comme à Dijon cette semaine. «, enchaîne Jean-Baptiste Pierazzi.» Lille est surtout une étape qu’André a avalé sans sourciller et une équipe où il peut encore prendre un peu plus de place tout en se mettant au service de la seule chose qui compte à ses yeux : le jeu. Le ballon en mousse n’est jamais loin.