Benítez exige des garanties de Newcastle

Ne pas le prendre pour un béni-oui-oui.Alors que les négociations ont débuté depuis sept jours, Rafael Benítez et Mike Ashley, propriétaire de Newcastle , n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente en ce qui concerne la prolongation de contrat de l’ancien manager des Reds.Selon, Benítez souhaite rester mais conditionne sa prolongation à l’obtention de garanties pour le mercato à venir. Ashley aurait proposé à l’espagnol un budget de 50 millions d’euros, en plus des éventuelles recettes issues des ventes de joueurs. Benítez réclamerait une plus grande liberté dans le recrutement, souhaitant recruter des profils avec plus d’expérience et voudrait sécuriser la signature de Salomón Rondón , pour l’instant prêté par WBA Mais bon, pour 50 millions, t’as plus rien aujourd'hui en Premier League.