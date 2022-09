Benfica réussit son entrée face au Maccabi Haïfa

Benfica (4-2-3-1) : Vlachodimos - Bah, Otamendi, Silva, Grimaldo - Fernandez, Florentino - Neres (Aursnes, 65e), Rafa Silva (Goncalves, 79e), João Mario (Chiquinho, 79e) - Ramos (Musa, 46e). Entraîneur : Roger Schmidt.



Cohen - Sundgren, Batubinsika, Seck (Podgoreanu, 67e, remplacé ensuite par Menahem, 79e), Goldberg - Mohamed (Abu Fani, 31e), Lavi, Chery - David (Atzili, 46e), Pierrot (Rukavytsya, 79e), Haziza. Entraîneur : Barak Bakhar.

Les murs ont dû trembler.Poussifs lors du premier acte, les hommes de Roger Schmidt sont revenus des vestiaires changés et n’ont fait qu’une bouchée du petit poucet de ce groupe H en deuxième période (2-0). Rafa Silva a ouvert le score sur un super centre d’Alejandro Grimaldo, avant que le joueur formé à la Masia ne devienne buteur et trouve le chemin des filets d’une frappe lointaine. Le Benfica poursuit son début de saison canon en remportant là son dixième match en dix rencontres toutes compétitions confondues.Et pourtant, après une première mi-temps en dents de scie, personne ne s’attendait à un tel dénouement. Peu de verticalité dans le jeu, un manque cruel d’idée et une seule petite frappe cadrée en première période : autant d’arguments qui avaient laissé le Maccabi Haïfa dans le coup. Mais voilà que les soldats de la maison rouge lisboète ont réagi de la meilleure des manières dès le retour des vestiaires. Retour des automatismes, un jeu en une touche de balle et surtout de la lucidité devant le but, lesont été redoutables et ont laissé l’écurie israélienne sur le carreau.Oui, le SLB est un sacré outsider à la qualification de ce groupe H.