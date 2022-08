Benfica poursuit son sans-faute face au Paços de Ferreira

Benfica (4-2-3-1) : Vlachodimos - Bah, Otamendi, Morato, Grimaldo - Fernandez, Florentino - Neres (Goncalves, 79e), Rafa Silva (Henrique Araujo, 79e), João Mario - Ramos (Musa, 67e). Entraîneur : Roger Schmidt.



Paços de Ferreira (5-4-1) : Oliveira - Delgado, Lima, Flavio, Antunes, Bastos (Ibrahim, 69e) - Kayky (Arthur Sales, 63e), Holsgrove, Guerra Pires, Thomas - Koffi. Entraîneur : César Peixoto.

MD

300 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à Benfica pour renverser la rencontre comptant pour la troisième journée de la Liga Bwin face au Paços de Ferreira (3-2), et poursuivre sa série dantesque de victoires depuis le début de saison.Dominés de la tête et des épaules, les visiteurs avaient pourtant trouvé le chemin des filets d'un missile d'Antunes, légèrement contré par la tête de Koffi. Finalement, Benfica a été récompensé de ses efforts et a pris les commandes de la partie grâce à un beau plat du pied de Nereset un penalty transformé par João Mario juste avant le retour aux vestiaires. La suite n'est qu'un récital offensif de la maison rouge de Lisbonne. Mystérieusement pas dans son assiette lors du premier acte, le jeune Ramos a retroussé ses manches et y est allé de son but. L'addition aurait pu être plus salée, mais c'était compter sans un José Oliveira plus en jambes en seconde période. La réduction du score de Koffi à la fin de la rencontre est anecdotique. Le SLB grimpe seul en tête de l'élite portugaise et poursuit sa série de huit victoires toutes compétitions confondues depuis le coup d'envoi de cet exercice 2022-2023.Début de saison canon !