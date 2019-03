Benfica passe, Prague se surpasse, l'Inter et Séville trépassent

Le plateau des quarts de finale est au complet, et ni l'Inter ni Séville n'en font partie. Au contraire de l'Eintracht Francfort, de Villarreal, de Benfica, et d'un Slavia Prague absolument héroïque.

S'offrir l' Inter , telle était la performance à portée de main de l'Eintracht au coup d'envoi de cette deuxième confrontation. À la suite d'une énorme occasion pour Haller après trois minutes de jeu, Luka Jović ouvre le score avec brio (6). Le Français croit doubler la mise, mais le drapeau se lève (26) et Samir Handanovič sauve les meubles tant bien que mal (38, 65). Luciano Spalletti a beau faire de grands gestes sur son banc, lessont comme paralysés. D'autant que Trapp veille au grain. Et malgré de longues minutes de temps additionnel, le portier prêté par le PSG ne prendra aucun pion : l' Inter est dehors ! Kevin Trapp passe en quarts, lui...Lors de la manche aller, il avait fallu attendre la 38minute pour vibrer avec le penalty transformé par Bruno Petković qui permettait aux coéquipiers de Kévin Théophile-Catherine de virer en tête à la moitié de cette double confrontation. Ce soir, c'est également après une petite quarantaine de minutes que la machine s'est doucement mise en route avec un sursaut vain de Pizzi pour les. Mais à part cela, pas grand-chose. Jusqu'à une tentative désespérée de Jonas à vingt minutes du terme, qui termine au fond des filets (71). De quoi enflammer l'Estádio da Luz, et offrir un dernier quart d'heure d'assaut sur les cages de Dominik Livaković (78, 80). Le pion arrive au-delà des 90 minutes, et est l'œuvre de Francisco Reis Ferreira (94). Après un loupé d' Amer Gojak , un rouge récolté par Petar Stojanović et un bien joli troisième but signé Álex Grimaldo (105), le Dinamo passe à la trappe.Le nouveau beau parcours de Benfica en C3, cinq ans après sa finale perdue aux tirs au but face à Séville.Déjà emmerdants à l'aller au stade Ramón Sánchez Pizjuán (2-2), lessont repartis sur les mêmes bases à domicile en lançant les débats grâce à Michael Ngadeu-Ngadjui (14). Séville a les crocs et trouve la barre sur une frappe déviée de Quincy Promes (32), alors que Prague enchaîne les fautes. Quatre jours après son triplé face à la Real Sociedad Wissam Ben Yedder fait finalement parler la poudre depuis les onze mètres et remet les siens sur le droit chemin avant l'entracte (44).À la reprise, Jesús Navas concède un penalty, et Tom áš Souček ne se fait pas prier (46). Mais encore une fois, les Andalous recollent. Grâce à une véritable pépite de Munir (54), cette fois. Ce n'est que dans la prolongation que le tableau d'affichage bouge de nouveau, coté visiteurs : Quincy Promes au centre, l'entrant Franco Vázquez à la finition (98). Mais ces deux formations ne veulent pas se quitter, et Mick van Buren maintient l'espoir (102). Finalement, au bout du bout du suspense et dans la cacophonie générale, Ibrahim Benjamin Traoré pousse la gonfle au fond (119) et propulse le Slavia en quarts. Fou, fou, fou.Les 27 réalisations de Ben Yedder cette saison TCC.17en Liga, le sous-marin jaune se porte mieux depuis quelques jours. En témoignent son succès il y a une semaine sur la pelouse du Zénith (3-1), ou sa victoire en championnat ce week-end à Levante (0-2). Si les visiteurs s'offrent rapidement une grosse occasion pour Sardar Azmoun (11), les Espagnols, comme une semaine auparavant, se montrent plus réalistes à l'image de Gerard Moreno qui ajuste Andreï Louniov (29).À la demi-heure de jeu, le sort de ce huitième est donc quasiment déjà scellé. D'ailleurs, dès le début de la deuxième période, Carlos Bacca (47) assomme un peu plus les potes d' Emanuel Mammana qui réduiront tout de même le score par Branislav Ivanović (91).À l'agonie en championnat, irrésistible en coupe. Villarreal serait-il en train de faire « une Guingamp » ?