Benfica, le PSV et l'Étoile rouge s'invitent à la fête

26

#TirageLdC #UCLDraw – Les 32 qualifiés sont connus. Voici les chapeaux officieux du tirage des groupes qui débute jeudi à 18 heures.Tirage idéal pour votre club#UCL pic.twitter.com/SsIHPvtXgi — L'UEFA (@UEFAcom_fr) 29 août 2018

Plus fort que le 4 à la suite de, le 10 à la suite du Benfica Lisbonne qui rejoint la phase de groupes de Ligue des champions pour la dixième saison consécutive. Et pourtant, tout avait mal démarré pour les Portugais qui encaissent un but d’Aleksandar Prijović à la suite d'une jolie combinaison sur coup franc (1-0, 13). Potentiellement qualifié après son nul à l’aller (1-1), le PAOK va vite descendre de son petit nuage après un coup de boule de Jardel (1-1, 20) et une grossière erreur de son portier Alexandros Paschalakis qui permet à Salvio de doubler la marque sur penalty (1-2, 26). Diablement plus efficace que lors de la manche aller, le Benfica va assommer une première fois le PAOK par l’intermédiaire de Pizzi (1-3, 39), avant que Salvio, sur penalty à nouveau, composte le ticket des Portugais (1-4, 50). Pour le plus grand malheur de Lyon et de Jean-Michel Aulas , qui peuvent définitivement faire une croix sur le transfert de Ruben Dias Ils seront donc deux clubs néerlandais en phase de groupes de Ligue des champions. Après l’ Ajax mardi, c’est le PSV qui a obtenu son précieux sésame. Et de fort belle manière. Vainqueurs 3-2 sur la pelouse du BATE Borisov à l’aller, les hommes de Mark van Bommel ne se sont pas contentés de défendre leur avantage, bien au contraire. Et c’est Steven Bergwijn qui ouvre le bal (1-0, 14), avant que Luuk de Jong ne profite d’un centre de Jorrit Hendrix pour faire parler son jeu de tête (2-0, 36). Histoire qu’il n’y ait pas de jaloux au sein du trident offensif du PSV Hirving Lozano est venu s’ajouter à la liste des buteurs (3-0, 62). De quoi ridiculiser la MCN du Paris Saint-Germain.Deux minutes. C’est le temps durant lequel le Red Bull Salzbourg aura arrêté de jouer. Suffisant pour permettre à l’Étoile rouge de Belgrade et à Ben Fardou Mohamed de marquer à deux reprises (65et 66) et permettre aux Serbes de valider leur ticket pour la phase de poules. Cruel pour le Red Bull Salzbourg qui aura dominé l’ensemble de la rencontre et mené au score après un doublé de son buteur vedette Munas Dabbur (45et 48). À moins que cette élimination n'était finalement prématurée pour permettre aux Autrichiens de prendre leur revanche en Ligue Europa face à l’OM.