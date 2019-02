Benfica fait voler le Sporting en éclats

2

DDG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un derby lisboète à sens unique et complètement fou.Au stade José Alvalade, le Benfica n'a fait qu'une bouchée de son rival et voisin du Sporting (2-4), lors de la 20e journée de Liga NOS. L'inévitable Seferovic a rapidement mis son équipe aux commandes (11), avant que le prodige João Félix ne marque le but du break (36) sur une frappe croisée imparable. Malgré la réduction du score de Fernandes d'une belle reprise (43), Ruben Dias a permis aux Aigles de souffler grâce à une superbe tête sur coup-franc.La messe était dite lorsque Pizzi a transformé un penalty provoqué par l'étincelant João Félix (73), mais le gardien de Benfica Vlachodimos a rajouté un soupçon de folie en fin de match en concédant une double peine (penalty et carton rouge) pour une faute bête sur Dost, qui s'est chargé de transformer la sentence (89).Au classement, les Rouges et blancs chipent la deuxième place à Braga et remontent provisoirement à deux unités du leader Porto. Lesvoient eux s'éloigner encore davantage le podium, désormais distant de 7 points.Ribeiro - Gaspar, Coates, André Pinto (90e, Phellype), Jefferson - Fernandes, Gudelj, Wendel Raphael (86e, Cabral), Dost, Nani (46e, A. Diaby).M. Keizer.Vlachodimos - Grimaldo, Jardel , Dias, Almeida - Rafa (Svilar, 85e), Appelt, Samaris, Pizzi (90+4, Salvio) - Seferovic, João Félix (76e, Cervi).B.Lage.