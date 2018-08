Benfica à nouveau embarqué dans une affaire de corruption

AS

Visiblement, les « maletas » adressés aux joueurs rivaux n’ont pas suffi.Le Benfica est à nouveau entendu par la justice portugaise pour des suspicions de corruption selon l'AFP. Cette fois, on ne reproche pas au club un possible dessous-de-table à des joueurs d’équipes rivales, mais plutôt d’avoir fourré son nez dans des enquêtes en cours, protégées par le secret de l’instruction. Le Benfica aurait notamment eu accès illégalement à des procédures d’enquête impliquant plusieurs clubs du pays ainsi que certaines le concernant.Le club, qui pointe une «» du fait du «» , est d’ores et déjà mis en examen. Tout comme cinq personnes travaillant au club, dont le directeur du département juridique, Paulo Gonçalves.En attendant, à Lisbonne, on assiste à une course effrénée entre les deux clubs rivaux pour savoir qui aura le plus de casseroles aux fesses.