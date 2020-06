Benevento vise Glik et Schürrle

1

CA

Mort de faim. Fraîchement promu en Serie A ce lundi soir , Benevento souhaite déjà s'activer sur le mercato estival. Et les Sorcières ont un bel appétit. En plus d'être sur le point de signer Loïc Rémy en fin de contrat au LOSC et qui vient d'arriver en Italie ce mardi, le club désire s'attacher les services de Kamil Glik et d'André Schürrle, d'après les informations de Sky Italia.Le défenseur polonais a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour un but inscrit. Le joueur de 32 ans, sous contrat avec Monaco jusqu'en juin 2021 et passé par Bari, Palerme et le Torino, ne s'est pas encore exprimé sur la suite à donner à sa carrière. Schürrle, lui, pourrait se laisser tenter par le challenge italien, lui qui n'a disputé qu'une rencontre en Coupe de Russie lors de son prêt au Spartak Moscou.