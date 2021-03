Benevento éteint les derniers espoirs de la Juve

Juventus (4-4-2) : Szczęsny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi - Kulusevski, Arthur (McKennie, 73e), Rabiot (Bentancur, 73e), Chiesa - Ronaldo, Morata. Entraîneur : Andrea Pirlo.



Benevento (3-5-2) : Montipò - Tuia, Barba, Caldirola - Improta, Hetemaj (Dabo, 82e), Viola, Ioniță, Foulon (Tello, 73e) - Gaich (Di Serio, 83e), Lapadula (Caprari, 73e). Entraîneur : Filippo Inzaghi.

On dit souvent qu'une équipe est à l'image de son entraîneur. Un adage confirmé aujourd'hui par Benevento, qui a trouvé la faille sur la pelouse de la Juventus sur sa seule occasion du match, comme son coach Filippo Inzaghi savait si bien le faire du temps où il était joueur. Un pion qui a suffi à terrasser une Juve ultra-dominatrice, mais incapable de convertir ses nombreuses opportunités.Dans l'obligation de s'imposer, au risque de voir les deux Milan s'échapper, la Vieille Dame aurait pu trouver la faille d'entrée par Ronaldo. Mais le tir croisé du Portugais a fui le poteau (3). Tous deux mis en échec par Montipò (33, 37), Morata et De Ligt n'ont pas eu plus de réussite que CR7, dont le pétard sur coup franc s'est fracassé contre les poings du portier(45+2). Pas inquiété par ce tir en pivot du quintuple Ballon d'or (66), Montipò a de nouveau brillé sur ce centre de la droite dévié par Barba, proche du CSC (68).Un tournant : dans la foulée, Benevento a exploité l'une de ses rares situations dangereuses par l'intermédiaire d'Adolfo Gaich, qui a intercepté une relance irresponsable d'Arthur, effacé Danilo et fusillé Szczęsny. Les entrées de McKennie et Bentancur n'y ont rien changé, pas plus que les trois dernières tentatives de Ronaldo, détournées par un Montipò cinq étoiles (80, 88, 90). Grâce à leur portier, lesmettent donc fin à leur vilaine série de onze matchs sans victoire en championnat. Mais aussi aux espoirs des Turinois de remporter un dixième sacre consécutif. À moins bien sûr que leurs homologues milanais ne soient soudain frappés par la fameuse « peur de conclure » chère à Richard Gasquet.