Benedetto, une bonne pioche pour l'OM ?

Le retour d'un vieux rendez-vous sur sofoot.com. Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Steven Oliveira et Clément Gavard s'écharpent sur l'éventuelle arrivée de Darío Benedetto à Marseille. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en-dessous de la ceinture.

Benedetto est l'attaquant dont l'OM avait besoin

Il est meilleur que Balotelli

Un homme d’expérience

Les Argentins réussissent bien à l’OM ces dernières années

Alors, d'accord ?

L'arrivée de Benedetto à l'OM serait incompréhensible

À 29 ans, il n’a jamais connu le football européen

16 millions d’euros, c’est une aberration

Et encore un joueur à retaper à l'OM, un !

Alors, d'accord ?

Avec le départ de Mario Balotelli, l’OM a clairement besoin d’un buteur. Un vrai. Et ce n’est pas faire offense à Valère Germain de penser cela. Si les supporters de Marseille se sont enflammés pour l’attaquant italien, pourquoi feraient-ils preuve de scepticisme concernant Dario Benedetto ? Parce qu’il a 29 ans ? Rappelons qu'il y a un an, la France s'extasiait à l'idée de voir débarquer un quadragénaire en Ligue 1... Pour ce qui est du point de vue statistique, l’attaquant argentin a déjà claqué une saison à 21 buts (en 25 matchs) en championnat en 2016-2017, quand le record de Mario Balotelli, lui, s’élève à 18. Et contrairement à l’ancien buteur de l’OM, Benedetto, lui, va cavaler comme un chien pendant 90 minutes. Tout ce qu’aime un supporter de Marseille en somme.Alors oui, l’OM n’a pas un budget illimité et 15 millions d’euros est une somme conséquente. Sauf que le marché des transferts n’est plus le même qu’en 2010. Aujourd’hui, 15 millions d’euros est le prix d’un Lucas Ocampos ou d’un Grzegorz Krychowiak. Autant dire que pour Dario Benedetto, il s'agit presque d'un cadeau. Et ce, même s’il sera, certes, très difficile de faire une plus-value sur son dos. Car Dario Benedetto va apporter bien plus que des buts. Il va aussi amener son expérience. Un peu comme Luiz Gustavo lorsqu’il a débarqué à l’OM. Car si l’Argentin n’a jamais joué en Europe, il compte tout de même 5 sélections avec l’a remporté deux Ligue des Champions de la CONCACAF avec le Club América et disputé une finale de Copa Libertadores face à River Plate où il a marqué à l’aller comme au retour malgré la défaite de Boca Juniors. Alors autant dire que ce ne sont pas les défenseurs de Brest et de Dijon qui vont le faire trembler.OK il y a eu les flops Juan Krupoviesa, Christian Giménez ou encore Eduardo Tuzzio. Mais ça, c’était avant 2009. Depuis, les Argentins qui ont débarqué à l’OM ont tous réussi. Que ce soit Lucas Ocampos - qui a tout donné malgré des capacités techniques limitées -, Gabriel Heinze, Lucho Gonzalez ou encore Marcelo Bielsa. Que des hommes qui sont très vite entrés dans le coeur des supporters de l’OM. Et tout laisse à penser que cela devrait être pareil pour Dario Benedetto qui représente tout ce que peut aimer un supporter chez un joueur argentin : le dépassement de soi, la transpiration et la rage de vaincre. Le tout avec une quinzaine de buts au compteur.Darío Benedetto a tout cassé au Mexique avec le Club América et en Argentine avec Boca ? Super, mais en quoi enquiller les pions en Amérique du Sud fait d’un attaquant la recrue idéale pour un club de Ligue 1 ? Car le problème est là, l’OM n’a pas besoin d’un énième pari, mais d’une valeur sûre, d’un mec qui connaît un minimum le football européen. Combien d’excellents joueurs venus d’Amérique du Sud se sont plantés dans le championnat français ? Pour des questions d’acclimatation à un nouveau pays ; pour des histoires d’adaptation à un nouveau championnat, la Ligue 1 étant réputée comme difficile physiquement et tactiquement (oui, oui) ; pour des difficultés à se faire une place dans un système plus défensif (coucou Quintero)...Et si les plus optimistes voudront prendre les réussites comme modèles, il s’agit de leur rappeler qu’avant d’arriver à Lyon, Lisandro Lopez avait joué plus de 100 matchs avec le FC Porto ; Fernando Cavenaghi avait passé trois ans au Spartak Moscou avant de signer à Bordeaux ; et Dario Cvitanitch avait disputé une cinquantaine de matchs avec l’Ajax avant d’atterrir à Nice. Pas vraiment les mêmes paris. Il ne faudra pas venir se plaindre quand Benedetto rejoindra Christian Gimenez, Silvio Romero, Diego Bustos, Javier Mazzoni, Gonzalo Bergessio ou Mario Hector Turdo dans la catégorie des attaquants argentins ayant fait un flop en France.Il paraît que l’OM n’a pas beaucoup d’argent pour recruter, la faute à des comptes dans le rouge et à la vigilance du fair-play financier. Et dans un tel contexte, il faudrait donc comprendre que lâcher 16 millions d’euros pour un attaquant de 29 ans est une grande idée ? Pas à cette époque, non. «, a même confié un proche du dossier à» Une affaire en or pour Boca, qui avait dépensé 4,4 millions d’euros, et un investissement incompréhensible pour le club phocéen, qui ne peut à aucun moment espérer faire une plus-value dans un an ou deux. Résultat, l’OM pourrait se retrouver avec un nouveau boulet dans l’effectif dans quelques mois, à l’image d’un Mitroglou difficile à refourguer. Et dans le même temps,nous apprend que Marseille a dû battre en retraite dans le dossier du prometteur Ianis Hagi (parti à Genk contre 8 millions d’euros) «» . Où est la logique ?Après Mitroglou blessé et Balotelli en manque de compétition, place à Benedetto qui peine à se remettre de sa rupture des ligaments croisés de fin 2017. Le bonhomme a brillé en Copa Libertadores à l’automne 2018 ? Très bien, mais l’attaquant argentin est surtout très irrégulier depuis son retour sur les terrains, la preuve avec des statistiques peu réjouissantes sur l’année civile : 5 buts en 21 apparitions avec les, dont trois pénos au compteur. Puis, tous les observateurs du championnat argentin semblent s’accorder sur le fait que le joueur n’a jamais vraiment retrouvé son niveau depuis cette satanée blessure. Pas cool pour lui, mais le job de l’OM n’est pas de retaper tous les joueurs en manque de confiance. Car il faut se rendre à l’évidence : Benedetto viendrait à Marseille pour donner un nouvel élan à sa carrière et pour se relancer. Lui ne prend aucun risque, mais l’OM oui. Puis, la Ligue 1 n’a pas besoin d’un nouveau crack né le 17 mai, il y a déjà Damien Da Silva pour ça.