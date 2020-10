Depuis le 15 novembre 2014 et un 0-0 contre l'Estonie, aucun gardien n'était parvenu à garder la cage de la sélection de Saint-Marin inviolée pendant 90 minutes. Un exploit réédité ce mardi en Ligue des nations contre le Liechtenstein. Le nom du héros ? Simone Benedettini.

6

« Cela peut sembler étrange, mais ce match nul obtenu contre le Liechtenstein est une expérience vraiment amère. »

« Ce clean-sheet, c’est comme perdre un fardeau, un sentiment unique que j’espère pouvoir ressentir à nouveau dans le futur. »

Propos recueillis par Tom Dépériers

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après quarante défaites d'affilée, cela peut sembler étrange, mais ce match nul obtenu contre le Liechtenstein est une expérience vraiment amère parce que nous avons géré le match. D’un point de vue personnel, je n’avais jamais obtenu aucun résultat avec l’équipe nationale, donc je considère ça comme un soulagement, mais pas un exploit historique.Nous devons continuer notre chemin et rester concentrés pendant tous les matchs et même pendant les entraînements. Mais oui, le rêve de gagner un match officiel avec le maillot de la sélection saint-marinaise est encore là.Je pense que Saint-Marin s’est beaucoup amélioré ces dernières années. On ne peut pas encore se considérer au même niveau que nos concurrents, mais nous avons réduit l’écart avec certains d’entre eux. Maintenant, certains de nos matchs sont équilibrés.Je ne sais pas quelles sont les raisons avancées par les équipes qui se plaignent de la Ligue des nations, mais pour nous, ça représente une vraie opportunité de jouer des matchs plus équilibrés. Ça nous permet de progresser dans l’utilisation du ballon et dans l’approche offensive. On a rarement ces phases-là à négocier dans la plupart de nos matchs contre des sélections plus armées.Forcément, oui. Avant mardi, je n’avais jamais réalisé un clean-sheet, même avec les équipes de jeunes. C’est comme perdre un fardeau, un sentiment unique que j’espère pouvoir ressentir à nouveau dans le futur.J’ai une très bonne relation avec Elia. À la fin de chaque match on discute, on analyse le match et on échange quelques conseils sur ce qu’on aurait pu mieux faire. On se félicite aussi quand celui qui a joué a fait un bel arrêt ! Pour cela, on n’est pas dans une atmosphère de concurrence, il y a beaucoup de respect entre nous. Donc même les dîners de famille se passent à merveille !Comme nous avons un match bientôt, j’espère qu’une victoire arrivera avant 20 ans.