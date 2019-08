Ben Yedder se rapproche de Monaco, Lopes arrive à Séville

AS

Le gros coup.Selon, Monaco et Wissam Ben Yedder (29 ans) ont trouvé un accord contractuel pour valider l’arrivée de l’ancien Toulousain en Principauté.L’attaquant du FC Séville s'apprête à parapher un bail de cinq saisons avec les Rouge et Blanc. De son côté, l’ASM va lever la clause libératoire de Ben Yedder, évaluée à 40 millions d’euros. Deuxième joueur le plus décisif en Liga la saison dernière (dix-huit buts, neuf passes décisives), l’international français (4 sélections) va rehausser significativement la compétitivité de l’effectif monégasque qui sort d'une saison cauchemardesque et d'une première ratée en Ligue 1 (0-3, contre Lyon). Toujours selon le quotidien sportif, Oleg Petrov, le directeur général de Monaco, aurait promis à Ben Yedder d’en faire la star du projet et de lui permettre d’atteindre son rêve : disputer l’Euro 2020 avec les Bleus. L’attaquant a pris conseil auprès de Didier Deschamps, qui a validé son choix. Il devrait arriver dans les prochaines heures sur le Rocher pour finaliser son transfert. De son côté, Rony Lopes fait le chemin inverse et file en Andalousie au FC Séville pour un montant qui n’a pas encore été dévoilé.