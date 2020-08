Wissam Ben Yedder, trentenaire bien dans ses pompes

Ce mardi, Wissam Ben Yedder fête ses 30 ans. Mais pour devenir le redoutable attaquant qu'il est aujourd'hui, l'ambidextre a dû passer par une étape compliquée à Toulouse où il a mis un certain temps avant de s'imposer. Retour sur le moment où l'enfant a laissé place à l'homme.



Un but et zéro titularisation, en deux saisons

Amitié avec l'oreiller, et dispute avec le réveil-matin

Ok pour les retards, non pour les efforts

Un entraînement pour tout changer

Par Florian Cadu

Propos de JPM et de MV recueillis par FC

Quatre décembre 2019, seizième journée de Ligue 1. Vainqueur avec Monaco sur la pelouse de Toulouse, Wissam Ben Yedder réagit au terme d'une partie où il a ouvert le score sur penalty : «» Comme s'il évoluait encore avec le TFC, son ex. Car en réalité, ce n'est pas l'ASM qui occupe la place peu enviée de lanterne rouge mais les Violets. Gentiment, les réseaux s'enflamment en évoquant l'amour toujours en vie de l'attaquant pour son ancien club.» , notait déjà une banderole des Indians, en hommage à l'avant-centre qui a passé six années au Tef' et qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Comme si l'union avait ressemblé à une idylle, comme si le mariage avant le grand départ pour Séville n'avait connu aucune anicroche. Sauf que dans le Sud-Ouest de la France, l'actuel international n'a pas toujours été le buteur applaudi. Et qu'il a même fallu un épisode douloureux, avec une rupture fortement envisagée, pour que l'enfant y devienne adulte.Ne sortant pas d'un centre de formation et appréciant la liberté qu'offre le futsal (il le pratique depuis ses plus jeunes années), Ben Yedder débarque à Toulouse en 2010 en provenance de l'UJA Alfortville sans les bons réflexes ni les bonnes habitudes. «» , note Marc Vidal, gardien du TFC de 2005 à 2020. Mais malgré les attentes, la greffe ne prend pas totalement.Certes, l'espoir de vingt piges glane le titre de meilleur joueur du Trophée des centres et montre déjà de belles choses techniquement avec les jeunes. Reste que l'objectif se situe bien plus haut : en venant chez les Violets, le gamin est censé percer chez les professionnels. Et vite. Or, ça ne fonctionne pas. Petit tour par les chiffres, en guise de symbole : zéro titularisation et 63 minutes de jeu en quatre apparitions de Ligue 1 pour l'exercice 2010-2011, zéro titularisation et 184 minutes de championnat pour 2011-2012 (un but).La faute à qui, à quoi ? Pas au talent du garçon en tout cas, dont l'ambidextrie des pieds fait halluciner tout le monde. «, explique Jean-Patrice Mendy, son coach au FCM Garges et au Garges Djibson Futsal, à propos d'un secret que beaucoup connaissent désormais.Problème : la rigueur du haut niveau réclame davantage que des roulettes ou des crochets. Dans le cas contraire, Hatem Ben Arfa aurait pu postuler à de nombreux Ballon d'Or au lieu de terminer sur le banc du Real Valladolid. Ça, Ben Yedder ne le sait pas encore. D'un naturel discret, le petit Wissam devient au contraire le meilleur ami de son oreiller et son réveil-matin se sent abandonné.» , remet Vidal. Observant les retards et le manque d'investissement général, Toulouse ne peut que douter et croît les promesses envolées.À commencer par l'entraîneur de l'époque Alain Casanova, qui a raconté le premier Ben Yedder qu'il a rencontré sur RMC : «Excédé, le technicien convoque quelques mois plus tard Ben Yedder dans son bureau pour une explication entre quatre yeux. Avec une décision, qui ressemble plus à une punition qu'à une proposition : un prêt loin du TFC, pour découvrir la vraie vie du ballon et revenir avec un peu plus de sérieux dans les pattes. Là serait alors intervenue la claque synonyme de déclic, l'orgueil du garçon en prenant un coup et réveillant sa capacité à se battre. «» , spoile Mendy.Effectivement, la mise au point de Casanova renverse plus que de raison la situation. Condamné à prouver aux autres et à soi-même qu'il a sa place dans le onze violet, le natif de Sarcelles change du tout au tout dès la première séance d'entraînement suivant l'entrevue avec son entraîneur. Pour le grand malheur des portiers, transformés en victimes : «» Qui l'a mené en Espagne, en EDF et à Monaco. Où il fête sa trentième bougies, une décennie après avoir compris.