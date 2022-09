Ben Foster raccroche les crampons

"It's time to say goodbye..."

TP

Tel est le titre de la dernière vidéo YouTube de Ben Foster. Dans ce clip d’une dizaine de minutes, le gardien anglais annonce prendre sa retraite, remercie l’ensemble des clubs dans lesquels il est passé ainsi que ses entraineurs, éducateurs et tous les supporters.Sans écurie depuis le mois de mai après son départ de Watford, Ben Foster ne retrouvera donc pas les pelouses. Passé par Manchester United entre 2005 et 2010, c’est lors de ses prêts à Watford (2005-2006 et 2006-2007) qu’il va se révéler en enchainant les prestations XXL, lui permettant de goûter à la sélection anglaise. Avec les, il participera (sans jouer aucun match) à la Coupe du monde 2006 sous les ordres de Sven-Göran Eriksson. Huit ans plus tard, lors du Mondial au Brésil, le natif de Royal Leamington fera aussi parti de l'aventure et disputera même un match, face au Costa Rica (0-0).Et puis prendre deux buts contre la France (2-1) de Karim Benzema et Mathieu Valbuena, c'est aussi ça être un O.G..