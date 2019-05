Ben Arfa, la nouvelle quête inachevée

Touché par la nouvelle prestation inconsistante du Stade Rennais en Ligue 1 dimanche contre Guingamp, Hatem Ben Arfa a laissé entendre que son histoire bretonne s'arrêterait en fin de saison. Une nouvelle page à tourner.

53

Merci, au revoir

Le football à l'orgueil

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Entre son amour de la chronique, pour la faire et défaire, son désir de liberté et son rejet de toute forme de normalité, Hatem Ben Arfa avait prévenu dès le début du mois d’avril, dans un entretien donné à L’Equipe : «» Attaché à sa conception du jeu, le bonhomme avait également profité de l’enregistreur allumé sous son nez pour préciser ce qu’il entendait justement par "le plaisir". Extraits : «Dimanche après-midi, Ben Arfa était sur le gazon du Roazhon Park. Le Stade Rennais affrontait Guingamp pour un match qui ne comptait que pour les autres et le meneur de jeu breton a fini la journée en restant sur sa faim et avec un goût de trop peu. Insatisfait et inaccompli, celui qui rêve de bosser dans une Ligue 1 où les entraîneurs seraient des gens «» a alors noué sa serviette et s’est mis à table. Avant de la retourner : «» Encore ? Oui, encore. «» En Hatem Ben Arfa , cela veut dire merci, au revoir. Et comme souvent, c’est à lui de poser le point final.Pour se démarquer et affirmer de nouveau sa différence, Ben Arfa s’expose, se met sous les feux et n’a pas peur de l’ouvrir. Pourtant, on se dit aujourd'hui que son histoire rennaise ne change en rien des autres : accueilli comme un cadeau début septembre, le Français va repartir de Bretagne sans avoir su créer le manque, en ayant livré une saison irrégulière dans les performances et en mettant son nez dans quelques conflits (des sifflets reçus contre Reims fin octobre, une mise au vert séchée en février parce qu’il était «» , une embrouille avec Benjamin Bourigeaud en novembre…). Cette saison, comme à Newcastle , où Alan Pardew disait que Ben Arfa avait «» mais qu’il ne s’en «» , à Nice , où Claude Puel était arrivé à la conclusion que tout était «» et que personne n’avait «» , ou à Marseille , d’où il était reparti dans le chaos et en retournant le bureau de Dassier, il n'y aura eu bien souvent que de l'intermittence. C’est le malheur d’un joueur qui a aujourd’hui 32 ans mais aussi sa singularité : Hatem Ben Arfa est un type qui avance à l’instinct, qui se sent souvent habité d’une injustice profonde et qui se pense inconsidéré. Alors, lorsqu’il est contrarié, il part, encore et encore. Demain, il reviendra sûrement renvoyer à l’orgueil son potentiel. C’est ce qu’il avait fait à la folie du côté de Nice , ce qu’il n’aura pas vraiment réussi à recréer à Rennes , d’où il va repartir avec neuf buts marqués et six passes décisives toutes compétitions confondues, malgré un cadre tactique taillé pour son expression technique.Après la victoire en finale de la Coupe de France , Julien Stéphan n’avait pas dit autre chose : «» Aujourd’hui, Hatem Ben Arfa ne l’est pas et ne s’en cache plus. Alors, le fantasme va repartir et le mystère avec : personne ne sait où ira se produire demain le «» mais il aura une nouvelle décidé de se faire disparaître lui-même du décor. En janvier 2009, cela avait donné ceci dans la bouche de José Anigo : «» Toujours dansen avril, Ben Arfa renforçait même l'affirmation et se demandait s’il continuerait sa carrière. «, disait-il alors.» Encore le plaisir, toujours le plaisir, ce même truc qui continue de donner au numéro 18 breton un côté sympathique et désarmant, au point de partir avec le sourire là où il enregistrait des vidéos sur Instagram il y a un an. Cette fois encore, les conditions pour briller étaient alignées mais le footballeur alternatif aura repris le dessus. Une nouvelle page va se tourner : le mystère Hatem Ben Arfa continue.