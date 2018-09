Ben Arfa délivre Rennes de la malédiction

Pour son entrée en C3 au Roazhon Park, le Stade rennais démarre sa campagne européenne sous les meilleurs auspices (2-1). Une première victoire européenne pour le club, frappée du sceau d'Hatem Ben Arfa.

Sarr système

L'infiltré Koubek

Rennes (4-3-2-1) : Koubek – Traoré, Mexer, Da Silva, Bensebaini – Gelin (Ben Arfa, 65e), Grenier, André – Del Castillo (Niang, 61e), Sarr (Bourigeaud, 75e) – Siebatcheu. Entraîneur : Sabri Lamouchi.



Jablonec (4-5-1) : Hruby – Hanousek, Lischka, Hovorka, Holes – Hübschman, Povazanek, Travnik, Jovovic, Masopust – Dolezal (Chramosta, 46e). Entraîneur : Petr Rada.

Trois campagnes européennes sans la moindre victoire au compteur. Voilà le triste bilan du Stade rennais en Europe avant d'entamer sa première contre Jablonec au Roazhon Park. Pendant longtemps durant la partie, la malédiction a pesé sur les frêles épaules rennaises, incapables de forcer le verrou tchèque une seconde fois dans une partie relativement fermée. Mais grâce à une main maladroite de Tom áš Holeš dans les arrêts de jeu et au sang-froid d' Hatem Ben Arfa qui transforme un penalty pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs, Rennes a fini par l'emporter et peut célébrer sa victoire par un clapping en communion avec HBA. Le premier épisode d'une série qui ne fait que commencer...Heureux titulaire sur le front de l’attaque, Jordan Siebatcheu active d'entrée le mode bulldozer et met une première fois Vlastimil Hruby à contribution d'une frappe puissante. Pris de vitesse, Jablonec s’essaie à des tentatives de contres, mais la maison bretonne semble suffisamment cimentée pour éviter n’importe quelle secousse. Grâce au tank Siebatcheu, mais surtout ses ailiers Ismaïla Sarr et Romain Del Castillo , le Stade rennais percute et déstabilise une colonie verte plus vulnérable que conquérante. Sur une insertion côté gauche, Sarr profite d’une intervention défensive maladroite pour voir la balle lui revenir dans la course. Sans se poser de questions, le Sénégalais arme un missile du pied droit, qui achève sa trajectoire sous la barre (1-0, 31). Une fois débridée, la rencontre laisse à Rennes l’opportunité de doubler la mise : Siebatcheu frôle du crâne un ballon arrivé à destination par le biais d’une nouvelle percée latérale signée Saar. Le premier acte bouclé, Holeš, arrière droit de profession et chargé du marquage de Sarr, ne crache pas sur quinze minutes de répit.Le hic après un repas trop chargé, c’est cette terrible période de digestion. Une étape à laquelle les Rennais ne vont pas échapper : peu mis en danger jusque-là, Tom áš Koubek va rendre un bon service à ses compatriotes à la suite d'un mur de deux joueurs placé à la va-vite. Malin, Michal Trávník profite de l’offrande et s’engouffre dans la brèche pour égaliser (1-1, 54). Meneur de jeu sur le terrain comme sur un banc de touche, Sabri Lamouchi actionne l’entrée de M’Baye Niang avant d’inaugurer son joyau Hatem Ben Arfa pour la dernière demi-heure. En conséquence, la charge sonne : Benjamin André oblige Hruby à la parade, mais le spectre de la défaite pèse encore lorsque Koubek est tout heureux de voir la tête de Chramosta effleurer son poteau. Il ne reste que quelques instants à jouer quand, sur un corner breton, une main tchèque est signalée. Penalty. Un cadeau tombé du ciel pour Ben Arfa, qui s'offre ainsi un magnifique baptême du feu (2-1, 91) et permet à Rennes de démarrer cette campagne européenne de la meilleure des manières.