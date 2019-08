Ben Arfa dans le viseur... du HAC !

MP

Cela fait dix ans que le HAC n'a plus goûté à la Ligue 1. Alors pour rappeler au monde qu'il existe, le club doyen (6de Ligue 2 et invaincu après trois journées !) vit ponctuellement par des rumeurs de transferts plus ou moins improbables.Lors de la saison 2014-2015, c'est le grand Adriano qui avait failli venir en Normandie, mais le Brésilien n'avait finalement pas pu réaliser son rêve d'emménager en plein hiver en Seine-Maritime, l'homme derrière ce grand projet - Christophe Maillol - n'était en fait rien d'autre qu'un joueur professionnel de pipeau.Qu'à cela ne tienne, le mois dernier, c'est le nom de Samir Nasri qui a été évoqué du côté de la Porte Océane . Mais l'international français avait fini par cédé à la tentation Anderlecht. Il en faut plus pour décourager Paul Le Guen et selon les informations de, le nouveau manager havrais et son président américain Vincent Volpe aimeraient recruter Hatem Ben Arfa. Le Guen et HBA, qui se connaissent depuis les premiers pas du joueur à Lyon, auraient toujours entretenu d'excellents rapports.précise toutefois que l'Espagne et l'Italie (Genoa, Sampdoria) restent des destinations plus probables pour celui qui vient de quitter Rennes sur une victoire en Coupe de France.Et puis bon, quand on dispose de Jean-Pascal Fontaine et Alexandre Bonnet, a-t-on vraiment besoin d'un milieu de terrain un peu technique supplémentaire ?