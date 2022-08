Ben Arfa au PSG : Du Paris magique au pari tragicomique

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Le 56e épisode est consacré à l'arrivée en grande pompe d'Hatem Ben Arfa au Paris Saint-Germain à l'été 2016. Libre de tout contrat et ardemment courtisé, le milieu offensif est accueilli comme un prince par le champion de France. Des attributs qui lui seront rapidement retirés avec tout le temps passé sur le banc (seulement neuf titularisations), puis sa mise au ban.

Les textos de Jean-Michel, l'appel de Nasser

L'Équipe 21, Dupraz et la very bad blague

Par Quentin Ballue

Percée foudroyante contre Caen, frappe magistrale au Parc des Princes, petit chef-d’œuvre face au Gazélec, triplé contre le Stade rennais... Hatem Ben Arfa régale l’Hexagone en 2015-2016, exercice qu’il conclut avec 17 buts et 6 passes décisives, une place dans l'équipe type des Trophées UNFP et une nomination au titre de joueur de l'année. Le magicien azuréen en a étourdi plus d’un. Ses numéros de charme ont largement séduit, et suscité certains appétits... Le président Jean-Pierre Rivère estime avoiret le 28 juin 2016, le boss du Gym doit se résoudre et mettre fin au faux suspense :Trois jours plus tard, le verdict tombe : HBA réaliseet s'engage pour deux ans avec le Paris Saint-Germain, quadruple champion de France en titre. Le Petit Prince, au Parc.Jean-Michel Aulas avait pourtant placé ses pions. Très tôt, à coups de textos envoyés dès le mois de février pour signifier à son ancien joueur son intérêt., glisse-t-il carrément sur beIN Sports à la mi-mai., explique Ben Arfa dansÇa se bouscule au portillon, et le Barça tient la corde un bon moment., admet alors le joueur,HBA est sur le point de signer au FC Séville, tout juste vainqueur de la C3... mais le PSG trouve les arguments pour renverser la vapeur. Financiers, avec un salaire mensuel brut de 500 000 euros, mais pas que.Fier de son coup, Nasser al-Khelaïfi présente son nouveau joyau tout sourire devant la presse.(...)Une fois son tour venu, le natif de Clamart exprime son bonheur et sa fierté de revenir, annonce son intention deet assure :HBA se permet même d’amuser la galerie avec son numéro de maillot :Le 6 août, il étrenne ses nouvelles couleurs à l'occasion du Trophée des champions. Titulaire en position de 9, HBA ouvre son compteur au bout d'une demi-heure, d’une frappe imparable. Le nouveau numéro 21 parisien profite de la blessure d'Edinson Cavani pour enchaîner une deuxième titularisation, contre Bastia, pour l'ouverture du championnat. Quand elle ne porte pas ses crampons, la star du mercato du PSG est chez elle, dans son duplex de Neuilly, à jouer aux échecs ou au Monopoly, et à profiter de sa terrasse avec vue sur la tour Eiffel. Des activités pour lesquelles Unai Emery lui offre rapidement plus de temps puisqu'il décide de ne pas le convoquer lors de quatre matchs d’affilée., justifie le coach en l'appelant publiquement à. L’entraîneur toulousain Pascal Dupraz s'en amuse même :Les mots font rire autant que souffrir : nous sommes en septembre, et Ben Arfa a déjà besoin d’être relancé. Si Emery le réintègre et le lance dans le onze pour son retour à Lyon (Di María et Pastore étant forfaits), les titularisations restent une exception. La Coupe de France lui offre un peu d'air. Le quart contre Avranches sera néanmoins l'ultime représentation de l'artiste. À la suite d' une « blague » sur la difficulté à joindre Nasser al-Khelaïfi pas très appréciée de l'intéressé, le natif de Clamart finit la saison à l'écart. Ben Arfa passe plus d'un an sans jouer, souvent envoyé en réserve. Son seul match en 2016-2017 ? 45 minutes avec le Variétés Club de France. Il va néanmoins au bout de son contrat, refusant les offres extérieures. La rupture est actée des deux côtés. Le clan Ben Arfa dénonce un harcèlement moral , saisit la commission juridique de la Ligue et réclame plus de 7 millions d'euros aux prud'hommes, où il sera débouté en décembre 2019. « La maison » ne fait pas de cadeau.