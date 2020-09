Bellerín devient actionnaire du club le plus écolo du monde

1

???????? ????? ???@Arsenal defender @HectorBellerin has become the second-largest shareholder at the club.Welcome to FGR, Hector!#WeAreFGR — Forest Green Rovers (@FGRFC_Official) September 8, 2020

JS

Qui c'est les plus forts ? Évidemment, c'est les Verts.Le FC Forest Green Rover est le club le plus écolo du monde et l'a déjà prouvé avec son projet de stade entièrement de bois . Très attaché à la défense de l'environnement, Héctor Bellerín est devenu ce mardi un des actionnaires du club et va contribuer au développement du pensionnaire de League Two (quatrième division anglaise)., explique Bellerín sur le site officiel du club.En tout cas, Héctor n'a rien à envier à un certain Tom Jones sur la photo.