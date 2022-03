Belgique : Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Eden Hazard écartés par Roberto Martínez

Our Devils are almost back in town. #DEVILTIME pic.twitter.com/Z31IXfXJcz — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 18, 2022

Kevin Dehors.Le sélectionneur belge Roberto Martínez a décidé de se passer des services des joueurs possédant plus de 50 capes avec les Diables rouges, afin de profiter des matchs amicaux contre l’Irlande (26 mars) et le Burkina Faso (29 mars) pour offrir du temps de jeu aux petits nouveaux. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Yannick Carrasco, Axel Witsel et Dries Mertens manquent donc à l’appel. Des absences qui permettent notamment au Rennais Jérémy Doku de retrouver la sélection belge après de nombreuses blessures successives.La Ligue 1 est bien représentée, puisqu'en plus du Breton d’adoption, on retrouve les deux Rémois Thomas Foket et Wout Faes, le Strasbourgeois Matz Sels ainsi que le Lyonnais Jason Denayer. Seul Siebe Van Der Heyden, défenseur central de l'Union saint-gilloise, actuel leader du championnat belge, va découvrir la sélection pour la première fois. Youri Tielemans, avec ses 47 sélections, devient ainsi le joueur le plus expérimenté de la liste rendue publique ce vendredi. L’ailier de la Real Sociedad Adnan Januzaj retrouve, lui, les Diables rouges après un an d'absence.Réaction de KDB :