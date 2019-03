Belgique et Pays-Bas en forme, la Croatie par la petite porte

Il y avait un Hazard de différence entre la Belgique et la Russie. Portés par leur numéro 10, les Diables rouges se sont imposés (3-1) dans ce duel de favoris du groupe I. Un peu plus au Nord, un grand Memphis a guidé les Pays-Bas vers un large succès face à la Biélorussie (4-0). De son côté, la Croatie s'est fait peur, mais a fini par l'emporter face à l'Azerbaïdjan (2-1).

Groupe C

Pays-Bas 4-0 Biélorussie

Pays-Bas (4-3-3) : Cillessen - Dumfries (Tete, 68e), De Ligt, Van Dijk, Blind - De Roon (Pröpper, 46e), De Jong, Wijnaldum - Bergwijn, Depay, Babel (Promes, 59e). Entraîneur : Ronald Koeman.



Biélorussie (4-2-3-1) : Gorbunov - Shitov, Martynovich, Sivakov, Palyakow - Dragun (Laptev, 87e), Maevski - Kovalev (Savitski, 79e), Putsila, Stasevich - Sihnevich (Saroka, 63e). Entraîneur : Igor Kriushenko.

Irlande du Nord 2-0 Estonie

Groupe E

Croatie 2-1 Azerbaïdjan

Croatie (4-2-3-1) : Kalinić - Brekalo, Vida, Ćaleta-Car, Barisić - Kovačić (Vlasić, 73e), Modrić (Badelj, 90e+2)- Kramarić, Rakitić, Perišić - Petković (Rebić, 69e). Entraîneur : Zlatko Dalić.



Azerbaïdjan (4-5-1) : Agayev - Medvedev, Mammadov, Guseynov, Rahimov - Madatov, Eddy, Garayev (Dadashov, 88e), Almeida (Makhmudov, 73e), Nazarov (Abdullayev, 58e) - Sheydaev. Entraîneur : Nikola Jurčević.

Slovaquie 2-0 Hongrie

Groupe G

Autriche 0-1 Pologne

Israël 1-1 Slovénie

Macédoine 3-1 Lettonie

Groupe I

Belgique 3-1 Russie

Belgique (3-5-2) : Courtois - Alderweireld, Boyata, Vertonghen - Castagne, Tielemans, Dendoncker, T. Hazard (Chadli, 84e)- Mertens, Batshuayi, E. Hazard. Entraîneur : Roberto Martínez.



Russie (5-4-1) : Guilherme - Mario Fernandes, Nababkine, Djikiya, Kudryashov, Zhirkov - Akhmetov, Golovin, Kuzyaev (An. Miranchuk, 26e), Cheryshev (Chalov, 65e)- Dzyuba (Smolov, 77e). Entraîneur : Stanislav Tchertchessov.

Kazakhstan 3-0 Écosse

Chypre 5-0 Saint-Marin

Simon Butel

Une petite minute. C'est le temps qu'aura mis Memphis Depay à justifier la confiance de Ronald Koeman , qui l'a publiquement soutenu cette semaine. En mal de confiance avec l'OL, le numéro 10 néerlandais a mis lesdans les meilleures conditions, en plantant d'entrée (1-0, 1). D'une astucieuse talonnade, sur un centre de Dumfries, Memphis a ensuite envoyé Wijnaldum faire le break (2-0, 21). Ce dernier lui rend la monnaie de sa pièce en grattant un penalty, transformé par le Lyonnais (3-0, 55), déjà proche du doublé en fin de première période sur un centre de Babel (39). À 3-0, les Pays-Bas pouvaient gérer, et Koeman fait logiquement tourner, Tete grattant notamment ainsi un peu de temps de jeu. Histoire d'être aux premières loges pour voir son coéquipier offrir le quatrième but à Van Dijk, buteur de la tête (4-0, 86). L' Allemagne peut trembler.C'est une première un peu tirée par les cheveux, puisque les deux nations ne s'étaient affrontées que deux fois jusqu'ici, mais une première quand même : à Zagreb, l' Azerbaïdjan a marqué le premier but de son histoire face à la Croatie . Inscrit, en contre et avec l'aide de Duje Ćaleta-Car, par Ramil Sheydaev , celui-ci a longtemps permis au «» de rêver à un avantage à la pause. Espoir entretenu par Agayev sur cette tête de Kramarić (37), mais douché dans les derniers instants de la première période par Barisić, de près et sur corner (1-1, 44), après une nouvelle tentative croate repoussée par le dernier rempart azéri. Le portier du Neftchi Bakou a encore brillé après la pause, claquant sur sa barre un coup franc de Modrić (56), et repoussant une tentative à bout portant de Petković (63), qui fêtait sa première cape sous le maillot à damier. Encore présent sur un tir de Brekalo (74), Agayev ne pouvait en revanche rien faire sur cet enroulé de Kramarić (2-1, 79). Pas mal tout de même, pour une équipe qui s'était fait exploser (4-0) par le Kosovo lors de sa dernière sortie.La Belgique était privée de Meunier, Kompany, Dembélé, Witsel, De Bruyne et Lukaku ? Pas grave, elle pouvait compter sur celui que Roberto Martínez décrit comme «» , Thibaut Courtois . Bon, ça ne s'est pas trop vu sur cette action de la 16minute, où le Madrilène a mis trois plombes à dégager le ballon et se l'est fait sucrer. En embuscade, Cheryshev a conclu dans le but vide, ramenant les Russes à égalité à peine deux minutes après ce tir croisé victorieux de Tielemans. À défaut d'un grand Courtois, les Diables ont pu s'appuyer sur un Eden Hazard inspiré. D'un crochet, le capitaine du soir a mis son vis-à-vis dans le zag, obtenant un penalty transformé par ses soins (2-1, 45). Dans une deuxième période globalement maîtrisée par son équipe, Batshuayi a cru mettre les Diables à l'abri sur un service de Hazard, mais sa reprise du gauche a fini sur le poteau (79). Déjà malheureux en première période (2, 37), Michy a encore croqué une belle opportunité sur un centre de Castagne. Mais son contrôle américain s'est transformé en passe dé' pour Hazard, auteur de son 29but en sélection (3-1, 88). C'en était trop pour Golovin, exclu dans la foulée pour un deuxième carton jaune. Fessée en Suisse (5-2) en fin d'année, la Belgique est de nouveau sur pied.