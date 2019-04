beIN Sports et Daniel Bravo s'excusent envers Nuno Da Costa

3

beIN SPORTS et son consultant s’excusent pour les propos tenus lors du match Strasbourg – Reims, qui peuvent être considérés comme choquants et qui vont à l’encontre des valeurs prônées par la chaîne et sa rédaction.1/2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 3 avril 2019

beIN SPORTS rappelle qu’elle lutte contre toutes les discriminations, en particulier le racisme, et promeut la diversité, l’égalité et le respect au travers de l’ensemble de ses retransmissions.2/2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 3 avril 2019

Pas d’inquiétude, un lapsus ça arrive, il travaille trop! @beinsports_FR arrêtez les matchs en milieu de semaine svp ? pic.twitter.com/MOITun9t15 — Nuno Da Costa (@Nuno_DC) 3 avril 2019

Mercredi, Strasbourg s'est fait plaisir à la Meinau en terrassant le Stade de Reims (4-0), grâce notamment à un doublé de Nuno Da Costa. Sur la première réalisation de ce dernier, le commentateur de la chaîne beIN Sports, Daniel Bravo, s'est fendu d'une petite (grosse) maladresse : en évoquant les statistiques de l'attaquant du Racing, le consultant a lâché : «Un lapsus qui arrive au pire des moments, quand on sait que les chants et les propos racistes se multiplient à travers l'Europe, le dernier événement en date étant les cris de singe à l'encontre de Moise Kean et Matuidi à Cagliari . Ainsi, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le principal diffuseur de la Ligue 1 et son employé ont tenu à s'excuser «» , rappelant également que la chaîne «» .Et la victime de ces propos dans tout ça ?» Pas rancunier, le Nuno