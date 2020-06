beIN no Sports

Depuis le week-end dernier, les abonnés de beIN Sports sont privés de Serie A, une situation qui pourrait s'éterniser, alors que Bologne-Juventus n'a pas non plus été diffusé ce lundi par la chaîne qatarie. Un manque qui semble notamment être le résultat des tensions géopolitiques entre le Qatar et l'Arabie saoudite, et qui vient apporter encore un peu plus d'eau au moulin de ceux qui ne jurent plus que par le streaming et l'IPTV.

Ciao, calcio

Bonjour, Nous vous informons que les matchs de la Serie A n'ont pas été diffusés ce week-end et nous nous excusons pour ce désagrément. Bien cordialement. — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 22, 2020

Ni satisfaits ni remboursés

Par Adrien Candau

La déception fut grande. Esquissons le cadre. Pour les fidèles suiveurs du football italien en France, ce dimanche 21 juin avait des airs de lever de rideau, après plusieurs mois passés sans pouvoir zieuter un seul match de Serie A. Si les amoureux deont pu éventuellement louper les dispensables Torino-Parme et Hellas-Cagliari ce samedi, puis le carton de l'Atalanta face à Sassuolo (4-1), le retour de l'Inter à Giuseppe-Meazza face à la Samp dimanche soir semblait presque incontournable . Mais les fadas de Serie A se sont retrouvés à la place devant leur TV avec un interminable Galatasaray-Gaziantepspor à l'écran. Pas deen vue.. De fait, beIN Sports n'a diffusé aucun match de Serie A ce week-end. Le chose s'est prolongée ce lundi, puisque le duel entre Bologne et la Juve a également été déprogrammé de l'antenne. Vous avez dit bizarre ?Cette soudaine mise au placard du foot transalpin n'a sûrement rien de bien mystérieux.a même partiellement défini les contours du problème. D'un, des négociations seraient en cours au sujet de l'indemnisation réclamée par beIN Sports à la Lega Serie A, pour compenser le préjudice causé par l'épidémie de Covid-19 depuis le mois de mars. Elles n'ont néanmoins débouché sur encore rien de concret. De deux, le football italien fait désormais affaire avec l'Arabie saoudite, où se joue depuis l'exercice 2018-2019 la finale de la Supercoupe d'Italie. Un rapprochement que goûterait fort peu la chaîne qatarie, dont les programmes sont toujours notoirement piratés par un canal illégal, beoutQ. Une chaîne dont, détaille Tom Keaveny, le directeur général de beIN Media Group.Fort bien, mais, au milieu de tout ça, les abonnés de beIN peuvent légitimement se sentir floués. Plus que l'absence effective de la Serie A, c'est la communication minimaliste de la chaîne qatarie à ce sujet qui interpelle. Au lieu de prévenir ses abonnés à renfort de messages sur les médias sociaux et de communiqués à destination de la presse généraliste ou spécialisée, beIN s'est enfoui la tête dans le sable, en faisant presque comme si de rien n'était. C'est seulement quand ses abonnés, excédés, ont fini par demander des explications sur Twitter, que ces derniers ont eu droit à un retour gêné et peu explicite :Voilà qui ne risque pas d'améliorer le rapport déjà tendu qui existe entre les diffuseurs et les spectateurs français. L'hyper morcellement de l'offre télévisuelle n'est déjà pas à l'avantage des seconds, qui doivent souscrire à plusieurs abonnements onéreux pour regarder du football, mais à celui-ci s'ajoute désormais la compétence discutable des ayants-droit. Le fiasco de RMC Sport, lorsque la chaîne avait commencé à diffuser la C1 en 2018 , ne sera pas oublié de sitôt, l'impasse de beIN sur la Serie A non plus. Dans un tel contexte, l'arrivée de Mediapro sur le marché français s'annonce pour le moins rock 'n' roll, alors que la chaîne proposera huit matchs de Ligue 1 par journée et la diffusion de la Ligue 2, pour 25 euros par mois.L'alternative de l'offre illégale semble dès lors de plus en plus séduisante, face à des diffuseurs dont le contenu semble pour la plupart aussi onéreux que peu fiable. Nul besoin d’être un grand explorateur de l'internet pour trouver des streaming en qualité HD de nos jours, et l'IPTV semble déjà avoir convaincu un bon paquet de fans de foot, lassés de mettre chaque saison encore un peu plus la main au porte-monnaie. Reste à voir si les ayants-droit en France finiront pas réagir, en améliorant leur contenu et leur communication. Dans le cas contraire, on ne s'étonnerait pas que les diffuseurs finissent par payer leurs ratés successifs, en voyant leur nombre d'abonnés diminuer, d'année en année.