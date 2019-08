Bedoya interpelle le Congrès américain sur les armes à feu après avoir marqué

1

Our captain @AleBedoya17 making a statement. Our hearts go out to everyone affected. pic.twitter.com/sJuKxjbIOA — Philadelphia Union (@PhilaUnion) August 5, 2019

Bedoyez, Oyez !Auteur de l'ouverture du score du Philadelphie Union, lors de la victoire de son équipe (1-5) face au DC United à Washington, Alejandro Bedoya a profité de son but et de la présence du micro d'ambiance sur le côté du terrain pour interpeller le Congrès américain, alors que deux fusillades ont fait 29 morts en moins de 24 heures aux États-Unis.Le capitaine de l'équipe, qui compte 66 sélections avec les USA, a ainsi hurlé dans le micro : «» À la suite du match, l'ancien Nantais est revenu sur son acte et a réaffirmé ses convictions : «» Si la Ligue n'a pas encore réagi, le joueur a reçu le soutien de son club et de nombreux supporters.La classe américaine.