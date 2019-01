Beckham achète aussi des parts à Salford City

Salford City are delighted to announce that David Beckham has acquired shares in the club, subject to FA approval.#WeAreSalford ?? pic.twitter.com/yA4ypdIPo5 — Salford City FC (@SalfordCityFC) 23 janvier 2019

Affaires entre amis.David Beckham est entré dans le capital de Salford City (D5 anglaise) en rachetant 10% des parts du club. Un investissement qui s'explique notamment par l'identité des actionnaires majoritaires : les membres du fameux « Class of 92 » , l'exceptionnelle génération de Manchester United qui a éclos la même année sous la coupe de Sir Alex Ferguson Beckham rejoint Paul Scholes, Ryan Giggs Nicky Butt et les frères Gary et Phill Neville dans le Nord-Ouest de Manchester. Ces derniers, devenus actionnaires majoritaires en 2014, avaient été rejoints la même année par le milliardaire Peter Lim, propriétaire de Valence.La plupart des membres du « Class of 92 » ont vécu (ou vivent toujours) à Salford, où est situé « The Cliff » , l'ancien centre de formation des, où ont été biberonnés la plupart de ces futurs. «» , a déclaré le « Spice boy » , également propriétaire de la franchise américaine de l' Inter Miami, qui devrait rejoindre la MLS en 2020.Il faudra attendre encore un peu plus longtemps pour la montée en Premier League.