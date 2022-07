Bebé à Manchester United : million dollar Bebé

Cet été pendant le mercato, So Foot revient chaque jour de la semaine sur un transfert ayant marqué son époque à sa manière. Pour ce 25e épisode, retour en 2010. Un an après le départ de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Manchester United claque 9 millions d'euros pour recruter un ailier portugais de 20 ans qui répond au nom de Bebé. Un transfert signé Jorge Mendes, l'unique grand gagnant dans cette histoire.

De l'orphelinat à Old Trafford

L'ombre de Jorge Mendes

Un petit pont à Ryan Giggs

Par Steven Oliveira

Propos de Tiago Targino recueillis par SO

En 27 ans passés sur le banc de Manchester United, Sir Alex Ferguson a eu sous ses ordres des centaines de joueurs aux caractéristiques, origines et tempéraments différents. Mais tous ont un point commun : ils ont été validés par l’entraîneur écossais avant leur arrivée chez les. Tous, sauf un : Bebé. Le Portugais peut alors se targuer d’être l’unique joueur qui a signé à Manchester United sans que Sir Alex Ferguson ne l’ait vu jouer sur un terrain de football. Pas même une vidéo sur un magnétoscope ou un DVD. Rien. Pour la simple et bonne raison que le "père spirituel" de Cristiano Ronaldo a fait confiance aux conseils de son ancien adjoint Carlos Queiroz, qui lui a vendu l’ailier alors âgé de 20 ans comme un futur crack. Un joli bobard.C’est peu dire que Tiago Manuel Dias Correia - son nom complet - a vécu un été 2010 mouvementé. Alors qu’il sort d’une saison à 4 buts en 26 matchs avec Estrela da Amadora en troisième division portugaise, Bebé cherche un nouveau point de chute puisqu'il vient de rompre son contrat avec lespour des raisons de salaires impayés, le club étant au bord de la banqueroute. Et c’est finalement le Vitória de Guimarães, alors en première division portugaise, qui le récupère. Très vite,ne vont pas regretter leur choix puisque l’ailier claque 5 pions en 6 matchs amicaux de pré-saison. Au point d’impressionner ses coéquipiers., décrit Tiago Targino, ancien international espoir portugais.Bebé ne le sait pas encore, mais il ne portera alors jamais le maillot du Vitória en match officiel. Car après cinq petites semaines passées à Guimarães, le Portugais quitte le club pour Manchester United, qui n’a pas hésité une seconde pour lâcher 9 millions, le prix de sa clause libératoire.Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout le monde a été surpris de ce transfert., avoue Tiago Targino.Il faut dire que jusque-là, la vie de Bebé n’a pas vraiment été un long fleuve tranquille. Bien au contraire. Abandonné très jeune par ses parents, le petit Tiago Manuel Dias Correia vit alors chez sa grand-mère avec ses 4 frères et sœurs. La matriarche ne roule pas sur l’or et Bebé est envoyé à l’orphelinat de Caso Do Gaiato, où il a vécu jusqu’à son départ à Guimarães. Une vie difficile même si contrairement à la légende, il n’a jamais vécu dans la rue, ni participé au Mondial des sans-abri. Il avait en revanche bien été présélectionné pour l’évènement, après avoir été repéré en 2009 à l’European Street Football Festival disputé en Bosnie et auquel il avait été invité avec sept autres pensionnaires de l’orphelinat.Pour comprendre comment Bebé est passé d’un festival de football en Bosnie à Manchester United en un an, il faut jeter un coup d'œil en coulisses, où plane l’ombre d’un homme : Jorge Mendes. À son arrivée au Vitória de Guimarães, Bebé n’est pas représenté par l’agent de Cristiano Ronaldo, mais par Gonçalo Reis, l’homme qui a réussi à le faire passer de la D3 à la D1. Sauf qu’en cadeau de remerciement, il a reçu le 9 août 2010 un courrier daté du 5 août dans lequel Bebé lui annonçait qu’il rompait son contrat pour être représenté par Gestifute, l’agence de Jorge Mendes. Le 11 août, Manchester United payait la clause libératoire qui avait été passée de 3 à 9 millions d’euros quelques jours plus tôt. Une belle somme pour le Vitória de Guimarães qui a récupéré le jeune ailier gratuitement cinq semaines plus tôt. Et ce, même si 3,6 des 9 millions ont atterri dans la poche de Jorge Mendes qui, drôle de hasard, est aussi l’agent de Carlos Queiroz.De quoi fortement agacer Gonçalo Reis, qui se sent comme le dindon de la farce et qui porte plainte à la FIFA, arguant qu’un transfert d’une telle sommeet queEn 2012, l’unité anti-corruption du ministère de la Justice a enquêté sur ce transfert sans que cela n’aboutisse à quoi que ce soit. Ce n’est finalement qu’un transfert parmi tant d’autres dans lequel Jorge Mendes est impliqué et prend une commission. Alors pourquoi Manchester United ? Certaines rumeurs évoquent que le club devait encore de l’argent à Mendes à la suite du transfert de Cristiano Ronaldo au Real Madrid un an plus tôt. Quoi qu’il en soit, à ce moment-là, Bebé n’en a que faire de toutes ces histoires et profite de son moment comme il l’a confié des années plus tard auÀ son arrivée à Carrington, le centre d’entraînement de Manchester United, Bebé est accueilli par les lusophones Nani - originaire du Cap-Vert comme lui - et Anderson, chez qui il crèche quelques semaines. C’est aussi le moment de vérité pour Sir Alex Ferguson qui peut enfin voir le prodige que lui a vendu Carlos Queiroz. Et l’entraîneur écossais a vite compris que l’homme aux dreadlocks n’était pas le crack annoncé. Au point d’oublier très vite son visage comme en rigolera plus tard Bebé :Pourtant, "Baby" donne son maximum aux entraînements où il se paye même le luxe de claquer un petit pont à Ryan Giggs qui n’a pas forcément apprécié :Finalement, Bebé n’entrera en jeu qu’à deux reprises en Premier League et ne jouera que 7 petits matchs avec Manchester United. Pour deux buts marqués. Dont un en Ligue des champions contre Bursaspor lui permettant de se targuer d’avoir un ratio d’un but toutes les 29 minutes en C1 avec les. La plupart de son temps, le Portugais le passe donc sur le banc, dans l’équipe réserve - où il a planté 5 buts en 11 apparitions - et surtout en prêt où il est envoyé à Beşiktaş en 2011, Rio Ave en 2012 et Paços de Ferreira en 2013. Avant d’être vendu 3 millions d’euros au Benfica Lisbonne, sans que l’on sache la somme qu’a touché Jorge Mendes dans la transaction. Si Manchester United était, bien évidemment, trop grand pour Bebé, aujourd'hui âgé de 31 ans, celui qui est désormais international cap-verdien depuis mars 2022 reste un footballeur de talent. Et ce n’est pas le Rayo Vallecano, où il évolue depuis 2017 - plus une pige d’un an en 2015 - et avec qui il a connu deux relégations et deux promotions en Liga qui dira le contraire. Et encore moins le pauvre gardien du Real Zaragoza, Cristian Álvarez, qui a encaissé un coup franc de 35 mètres du Portugais . Un but qui a fait le tour du monde et qui a peut-être atterri sur l’écran de Sir Alex Ferguson. Reste à savoir si l'Écossais a reconnu son ancien joueur sur la vidéo.