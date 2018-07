Beau banc belge

Les titulaires belges avaient survolé le premier tour. Mais contre le Japon, c'est du banc qu'est venue la solution pour les Diables rouges. Le signe d'une équipe qui peut voyager loin ?

Coaching 100% payant au bout de dix minutes

Quels coiffeurs pour découper le Brésil ?

Par Nicolas Jucha

Le Japon va le regretter longtemps. Après avoir mené de deux buts en seconde période, puis avoir tenu la prolongation à cinq secondes près, les Blue Samuraïs vont rentrer dans leur archipel avec le sentiment d'avoir manqué l'exploit d'un rien. Les hommes d' Akira Nishino ont fait toucher terre à l'équipe qui avait survolé son premier tour.La méthode ? Contrôler la ligne des trois offensifs belges et taper autant que possible sur le point faible défensif du côté de Yannick Ferreira Carrasco . Un flanc gauche d'où est venu le premier pion nippon. Et qui, à 2-0, a poussé le sélectionneur espagnol des Diables rouges à puiser dans ses réserves et à revoir ses plans :donc le Ferreira Carrasco en grandes difficultés et le Dries Mertens pas assez dangereux pour la défense japonaise extrêmement disciplinée.À la place, Nacer Chadli et Marouane Fellaïni. Et un vrai changement de philosophie. Moins de technicité, mais plus d'intensité et de présence physique. Le milieu de West Bromwich, soucieux de se rattraper après une saison galère en club, a tout de suite modifié la donne côté gauche par son envie et la répétition de ses courses vers l'avant.Le Mancunien a, de son côté, permis de muscler le milieu belge ainsi que la dangerosité des siens sur les ballons aériens. Un véritable changement de visage par rapport à ce que les Diables rouges avaient proposé au premier tour. Mais un changement payant en dix minutes, avec le but – chanceux – de Jan Vertonghen et la tête autoritaire du trentenaire afro.La conclusion de Chadli sur le contre assasin de la toute fin du temps additionnel restera dans les mémoires comme la cerise sur le gâteau pour Roberto Martínez , pas loin de perdre son job ce soir et finalement loué pour son coaching. Après le bijou d' Adnan Januzaj contre l'Angleterre, Fellaini et Chadli portent à quatre unités le nombre de buts marqués par les coiffeurs belges.Un score conséquent pour une équipe qui confirme disposer de l'une des meilleures profondeurs de banc de la compétition. Dans la quête d'une victoire en Coupe du monde, cela compte. Et ce ne sera franchement pas de trop face au Brésil, le prochain rendez-vous des Belges en quarts de finale.