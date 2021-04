Bayern PSG : pronostics, compos, meilleures cotes et bonus exclusifs pour parier !

Le Bayern de Munich et le PSG se retrouvent pour ce quart de finale aller de ligue des champions, pour une revanche après la défaite en finale des Parisiens l'été dernier. Voici notre pronostic et analyse de ce nouveau duel au sommet de l'Europe.

Le Bayern Munich préféré au PSG par les bookmakers

Profitez de cotes doublées sur tous les paris 1N2 de ce match chez Winamax :

Deux Bonus EXCLU pour parier sur ce PSG - Bayern !

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Profitez de 10€ en EXCLU par ZEbet + un bonus ÉNORME de 150€ offert

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Bayern - PSG :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain sont de nouveau face à face après la finale perdue par les Parisiens au moins d'août dernier sur le score de 1-0 (but de Kingsley Coman). S'offrant quasiment tous les titres depuis des mois (le seul point noir étant leur élimination en Coupe d'Allemagne), les hommes d'Hansi Flick maîtrisent leur sujet depuis le début de saison. Auteurs d'un sextuplé historique, les Bavarois dominent la Bundesliga cette année et ils filent tout droit vers un nouveau titre. Grâce à sa victoire sur Leipzig ce week-end (1-0), le Bayern a repoussé son dauphin à 7 points à 7 journées de la fin du championnat. Dans cette Ligue des Champions, les'est sorti d'un groupe accessible (Atlético Madrid, RB Salzbourg et Lokomotiv Moscou) avant de disposer facilement de la Lazio en 1/8sur un score sans appel (victoires 1-4 et 2-1). Pour ce 1/4 de finale aller, l'effectif bavarois sera handicapé par les absences de Tolisso, Douglas Costa et surtout de Lewandowski, auteur d'une nouvelle saison incroyable avec plus de 40 buts inscrits. Avec un Gnabry positif à la covid et absent de dernière minute, Choupo-Moting sera sans doute aligné à la pointe de l'attaque face à son ancien club (compo probable du Bayern : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Sané, Müller, Coman - Choupo-Moting).chezen misant sur le 1N2 de ce match et tous les autres de ligue des champions⇒ ⇒⇐ ⇐Chez les Parisiens, la saison est moins flamboyante que les autres années même si le Paris Saint-Germain est pour l'instant toujours en lice sur tous les tableaux. Les coéquipiers de Marquinhos manquent de régularité dans leur attitude et les résultats. Capables de s'incliner à domicile en Ligue 1 face au relégable Nantes (défaite 1-2), les Parisiens ont également signé de très bonnes performances cette saison, notamment face au Barca - sans doute le match le plus abouti de la saison avec la victoire 4-1 au Camp Nou - ou juste avant la trêve internationale à Lyon avec un sérieux succès 4-2. Samedi, le PSG est retombé dans ses travers, s’inclinant à domicile face à un adversaire direct pour le titre, Lille (0-1), lui cédant la 1place en Ligue 1. Sans idées, le club de la capitale a livré une piètre prestation, où Neymar s’est signalé par un comportement inapproprié, sanctionné par une expulsion. Pour cette confrontation face au Bayern, Pochettino devra faire sans un joueur clé, Marco Verratti, positif à la Covid. L’absence de l’international italien, dépositaire du jeu parisien, est un vrai coup dur pour le PSG. L'entrejeu parisien sera très handicapé puisque Paredes est lui suspendu. À noter aussi que Florenzi est positif à la Covid et que le poste de latéral droit sera sans doute un problème. Même sans Lewandowski, le Bayern a été capable de s'imposer à Leipzig et fait clairement office de favori (compo probable du PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo, Gueye - Kean, Neymar, Mbappé).- Choisissez l'offre "Cote doublée".- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire du Bayern et gagnez- Si vous préférez profiter d'un 1premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).Si vous avez déjà un compte chez Wnamax vous pouvez profiter d'autres offres ci-dessous pour parier sur ce Bayern PSG !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !- Vous recevez vos 10€ sans avoir déposé.- Vous pouvez par exemple les miser sur ce pari et vous tentez de remporter- Vous pouvez profiter aussi d'unsi vous souhaitez déposer.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayern PSG encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !