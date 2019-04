Bayern, la fête n'est pas encore finie

Décrit comme une formation vieillissante, en proie à un début de décadence sportive, le Bayern s'est offert le scalp d'un Borussia Dortmund décrit comme plus jeune, plus frais, plus joueur aussi, mais pourtant massacré ce samedi sur la pelouse de l'Allianz Arena. Signe que ce Bayern là a probablement encore quelques matchs épiques à jouer, quelques trophées à gratter aussi, avant de peut-être piquer du nez pour ensuite réellement amorcer un nouveau cycle.

Munich fait de la résistance

Lewandowski, maître renard dans sa surface planqué

Par Adrien Candau

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il y a plusieurs façons d'envoyer un message. Certains préfèrent la jouer subtil. Un clin d’œil éphémère, un regard prolongé, un murmure éloquent, sont parfois suffisants pour réussir à se faire comprendre. Et puis il y a la méthode Bayern . Comment faire entendre à l' Allemagne toute entière que, même si votre équipe n'est plus aussi impériale en Europe, elle reste une référence incontestée sur le plan national ? Tout simplement en démembrant son rival désigné. Ce samedi soir, Dortmund est passé par Munich et en repart en cinq petits lambeaux. Cinq, comme le nombre de pions que le Bayern a passé à une équipe souvent décrite cette saison comme l'une des formations les plus sexy d’Europe.Evidemment, ce massacre répond aussi à un contexte. D'un, Dortmund s'est présenté en Bavière ce samedi affaibli et notamment sans Alcácer, Guerreiro, Pulisic et Hakimi, tous blessés. De deux, lesne sont plus aussi enthousiasmants que lors de la première moitié de la saison, où ils avaient un temps cumulé neuf points d'avance sur les Munichois au classement. Les hommes de Favre venaient néanmoins d'enquiller trois succès de rang en Bundesliga et pointaient deux points devant le Bayern au classement avant la rencontre. Les voir se faire dévorer par ce Bayern, pourtant si critiqué cette saison, n'a donc rien d'anodin. Sorti par la petite porte par Liverpool en huitièmes de C1 , leest depuis plusieurs mois décrit comme une formation déclinante, à l'image de ses cadres historiques, Lewandowski, Hummels, Martinez, Neuer, Ribery, Robben et autres Boateng, qui ont tous dépassé la trentaine. Ironie du sort, si tous n'étaient pas titulaires ce samedi face au BvB, ce sont bien eux qui ont été les maîtres de cérémonie du festin munichois à l'Allianz Stadium. Les vieux de la vieille du onze type bavarois ont cuisiné à point la viande tendre, beaucoup trop tendre, dequi ont semblé d'un coup payer la jeunesse et l'inexpérience de leur effectif.Akanji (23 ans) et Zagadou (19 ans) se sont ainsi fait bouffer le couscous sur la tête par un Mats Hummels trentenaire sur le premier pion de la partie. Tant qu'au trio Bruun Larsen, Dahoud, Sancho, respectivement 20, 23 et 19 piges, il a coulé face à l'abattage d'un autre trentenaire, Javi Martinez, intraitable devant sa défense. Le BvB a aussi perdu ses moyens face au pressing de chien enragé de Thomas Muller, qui a plus de dix ans de professionnalisme derrière lui et encore un bon paquet de rage planqué au fond de ses tripes. Évidemment, le symbole le plus évident du triomphe du vécu des joueurs bavarois sur la jeunesse du BvB fut Robert Lewandowski , qui profitait de la naïveté de Zagadou pour doubler la mise, avant d'inscrire le cinquième et dernier pion du match en toute fin de rencontre. Ses 200et 201buts en Bundesliga, un championnat dont il est le cinquième meilleur buteur de tous les temps. Monumental, comme le succès des siens : ce samedi, Munich était tout puissant et ses vieux briscards avec lui. Un signe que, même si la trajectoire du Bayern n'est plus tout à fait ascendante, elle le maintient probablement encore à des hauteurs trop élevées pour le restant de la Bundesliga.