Un Klassiker 100 dessus dessous

L’épilogue de cette Bundesliga 2018-2019 pourrait bien s'écrire ce samedi, lors d'un centième classique de l’histoire. Pourtant, les dynamiques et les discours ne collent pas avec la distribution des rôles : l’éternel outsider du Borussia est un leader qui doute de ses capacités à tenir, quand l’ogre du Bayern est persuadé d'avoir la poigne nécessaire pour récupérer son trône.

Munich, too much

Le coup de bluff de Dortmund ?

Par Mathieu Rollinger

Les apparences peuvent être parfois trompeuses, mais elle peuvent aussi raconter beaucoup de choses des équilibres. Bien que moins bien classé (à deux points derrière le BvB), le Bayern pense avoir déjà pris l’ascendant psychologique sur son rival, le Borussia Dortmund , avant d’entamer le dernier virage de la saison et ce qui sera le centièmede l’histoire de la BuLi. Pour les Munichois, tout est une question de «» . «(...)» Comme si porter le costume de champion était quelque chose de naturel pour leet qui siérait donc moins auxUn discours qui pourrait révéler un trop plein de confiance, si ce n’est une pointe de condescendance, envers un adversaire qui n’a plus gagné en championnat dans la capitale bavaroise depuis cinq ans — le dernier match en date s’était soldé par un violent 6-0. «, concédait le coach du Bayern » Voilà la principale raison des Bavarois de gonfler les pectoraux : sur la phase retour, ce sont bien eux qui engrangent les points, avec dans leur viseur despouvant moins se reposer sur l'euphorie des premières semaines de compétition et pêchant loin de leurs bases (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite). Comme si l'avance que ces derniers ont pu compter à un moment n'était due qu'à la méforme du sextuple champion en titre au début de saison. Une période où le Bayern balbutiait, ne trouvait pas d'alternative au duo vieillissant Ribéry-Robben, et était obligé de menacer son nouveau coach Niko Kovač. Mais aujourd'hui, tout serait donc différent. Ou plutôt revenu à la normale.Un constat que pourraient presque partager les gars de la Ruhr, restant sur leurs gardes avant de faire ce voyage à l'Allianz Arena. Michael Zorc , directeur sportif du BvB et recordman des participations auen tant que joueur, assure dansque le Bayern » et qu’une victoire de Dortmund à Munich serait «» . Et «» . Mais cette modestie affichée pourrait aussi être un stratagème de la part des dirigeants, histoire d’évacuer un peu la pression. Car Dortmund est loin d'être au fond du trou. C'est le sentiment d' Ottmar Hitzfeld , le seul entraîneur à avoir remporté la Bundesliga et la Ligue des champions avec les deux clubs allemands, pour qui le succès obtenu samedi dernier contre Wolfsburg (2-0), dans le temps additionnel sur un doublé de Paco Alcácer , est significatif. «» , affirme le sage. Un avis que partage Mario Götze . «, commente l'attaquant du BvB.» Fini de servir de victimes expiatoires.Le Borussia a une autre carte dans son jeu : il a conscience que ce, aussi important soit-il, n'est pas non plus crucial dans la lutte pour le titre. Tout simplement, parce qu'il y a six journées à disputer derrière ça et qu'il faudra assurer contre des équipes plus modestes. «, continue Zorc.» Le genre de situation où le Bayern Munich n'est pas toujours impérial lui non plus. La preuve cette semaine avec le quart de final de Pokal , où les hommes de Kovač ont dû batailler pour venir à bout de Heidenheim. Réduits à dix, les Rouges ont vu les pensionnaires de 2. Bundesliga recoller à 4-4, grâce notamment au triplé de l'ancien de Munich 1860 Robert Glatzer, et ont dû s'en remettre au meilleur buteur du pays, Robert Lewandowski , pour se qualifier (5-4).Le buteur polonais ne sait pas s'il croisera ce samedi Paco Alcácer , son dauphin au classement (19 pions contre 16), mais ce n'est pas pour autant que la défense bavaroise sera sereine. C'est en partie ce secteur qui a été pointé du doigt après l'élimination en Ligue des champions contre Liverpool . C'est aussi dans ce secteur que les recruteurs bavarois se sont particulièrement activés. Neuer et Alaba sont incertains (malgré l'optimisme du staff), ce qui fait dire à Kovač qu' «» En face, Lucien Favre devra lui se passer d' Abdou Diallo et Hachraf Hakimi . Un plateau qui devrait forcément appeler à une orgie offensive et pourrait profiteraux visiteurs. Il y a au bout du compte un premier titre national à conquérir depuis 2012. Peut-être l'année ou jamais, tant cette saison reste, malgré les déclarations, une saison de transition pour les Bavarois. Piolets et crampons sont sortis, les coéquipiers de Marco Reus ont «» et c'est par la face nord qu'il faudra attaquer celle qu'ils auront devant leurs yeux.