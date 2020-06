En plein voyage pour rentrer en France, titre de champion de Chypre en poche, Éric Bauthéac s'est retrouvé contraint de passer une nuit dans l'aéroport de Francfort. Une mésaventure banale en apparence, mais dont l'origine remonte à presque dix ans. Alors à Dijon, le joueur s'est fait usurper son identité par un homme mondialement recherché pour terrorisme. Rien que ça. Une histoire incroyable dont le « vrai Bauthéac » n'a pris connaissance qu'en 2018. Récit.

1

"En général, ça se règle en 30-45 minutes dans le bureau des douaniers. Mais là, c’est la première fois qu’on me garde à l’aéroport sans me laisser sortir."

« J’arrive là-bas en me disant : "Putain, mais c’est une histoire de fou ! Mon visa ne passe pas alors que je suis juste Éric Bauthéac quoi. Footballeur professionnel, sans casier, père de famille. C’est bizarre." »

« Je n’ai été embêté que sur les voyages, à chaque fois on fait des recherches pour savoir si je suis le vrai Éric Bauthéac ! »

« À la douane j’essaye de viser les mecs en espérant qu’ils suivent le foot et qu’ils vont me reconnaître. »

"Depuis, tout ce que je sais c’est qu’il est double fiché S et recherché pour terrorisme. On ne m’a rien dit de plus."

Propos recueillis par Quentin Coldefy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ça va bien ! Je suis en France pour un mois avant de repartir à Nicosie pour la reprise. Le confinement s’est super bien passé. C'était un peu long car j’étais tout seul à Chypre. Mais je travaillais tous les jours donc ça a aidé à passer le temps.C’est vide ! Pour un aéroport comme Francfort, un des plus grands d’Europe, ça fait bizarre. J’avais de quoi faire des footings !En revanche on n’y dort pas, nuit blanche assis sur un siège... Ça ne m'était jamais arrivé. En général, ça se règle en 30-45 minutes dans le bureau des douaniers. Mais là, c’est la première fois qu’on me garde à l’aéroport sans me laisser sortir. Ádám Lang et Mickaël Panos qui voyageaient avec moi sont restés par solidarité. J’ai tenté d’expliquer que j’ai ce problème à chaque fois, en montrant ma plainte. Mais bon, les Allemands sont très droits. Ils ont douté de moi et ont pris Mickaël à part pour lui demander qui j’étais et se renseigner sur moi.Exactement. Mais à l’époque seule la police était au courant. Je ne l’ai appris qu’en rentrant d’Australie. Avant je n’avais joué qu’en France et quand on partait à l’étranger pour jouer l’Europe c’est le club qui gérait, donc je n’avais jamais eu de problèmes. En arrivant en Australie, personne ne m’avait dit quel était le problème avec mon visa, je ne savais rien ! C’est seulement à mon retour en France après ma première année là-bas que j’ai commencé à me faire arrêter dans les aéroports. À partir de là, il fallait bien que je me renseigne.J’ai compris qu’il y avait un problème, mais je ne savais pas lequel. Le jour où j’ai signé, le 4 septembre je crois, il fallait que je fasse mon visa pour arriver dans la semaine ou dans les quinze jours maximums. Sauf qu’ils ont refusé mon visa et de me faire rentrer sur le territoire. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Le club faisait le forcing, mais ils refusaient, ils refusaient... Le temps passait et j’ai loupé un bon mois et demi voire deux mois de préparation sans savoir pourquoi. Le club a continué de faire le forcing auprès du gouvernement et au bout de deux mois mon visa passe. J’arrive là-bas en me disant :Oui ! À l’été 2018, la saison en Australie se termine et je rentre en vacances en France. En arrivant à Nice, la douane m’arrête. Les douaniers me reconnaissent et me disent : «» Moi je ne comprends rien. Et là on m’explique : «» Tout de suite je comprends et ils me le confirment : «» Donc je vais à la gendarmerie de Pont-Saint-Esprit, chez moi dans le Gard, et j’explique mon problème pour déposer une plainte. Et là, les gendarmes sortent mon dossier : quelqu’un a usurpé mon identité à l’époque où je jouais à Dijon et le mec est double fiché S, terroriste et recherché dans le monde entier ! Ça fait seulement un an et demi que j’ai appris ça. Je comprends mieux pourquoi on m’arrête de partout !Forcément surpris oui. Mais pas de stress ni de peur, surtout de la frustration. Je me dis que j’ai perdu deux mois en Australie pour ça alors que le problème aurait pu être réglé plus rapidement si j’avais été au courant. Ce qui me fait chier en fait c’est qu’on ne peut rien faire ! Tout ce qu’on m’a dit c’est que tant que l’usurpateur n’est pas retrouvé je ne peux rien faire. Ça peut durer toute ma vie. Donc j’ai refait mes papiers, mais voilà, c’est une histoire incroyable. Je suis emmerdé de partout même si, maintenant, en France, ils me reconnaissent. Quand j’arrive dans les aéroports, même si c’est quelqu’un qui ne suit pas le foot il va avoir au téléphone un de ses collègues, ils tapent mon nom et ils voient qui je suis. Et puis j’ai toujours la plainte sur moi, elle me sert de preuve. Le problème c’est que le document est en français donc dès que je vais à l’étranger c’est plus compliqué. À Francfort, j’ai dû rester dans l’aéroport toute la nuit alors que j’aurais pu partir à l’hôtel, dormir et revenir.Au départ je n’avais rien voulu révéler, mais après Francfort, je me suis dit : «» Depuis, j’ai reçu pas mal de messages sur les réseaux sociaux de la part de gens qui ont vécu des situations pareilles. Mais je n’ai été embêté que sur les voyages, à chaque fois on fait des recherches pour savoir si je suis le vrai Éric Bauthéac ! Quand tu as deux vols comme ce que je viens de faire en rentrant de Chypre, tu sais que tu peux rater ton deuxième vol à cause de ça. J’espère vraiment que ça va se régler. Mais je n’ai eu aucun problème sur d’autres choses.Bien sûr je vais quand même partir en vacances. Si je commence à m’empêcher de partir je ne vis plus ! Je sais que je vais être emmerdé à chaque fois que je vais aller dans un nouveau pays. Peut-être qu’un jour on ne me laissera pas rentrer, c’est une question que je me pose. Pour l’instant je n'ai jamais été dans des pays trop restrictifs, on verra... Déjà, à la douane j’essaye de viser les mecs en espérant qu’ils suivent le foot et qu’ils vont me reconnaître.Exactement ! On y est en tout cas. On a fait une belle saison, on a fini champions, c’était super. On reprend la saison prochaine le 1juillet et on saura le 17 juin quand aura lieu le tour préliminaire de Ligue des champions.Non je n’en ai aucune idée. Aujourd’hui c’est facile de trouver toute la vie d’un footballeur professionnel. C’est tombé sur moi comme ça aurait pu tomber sur quelqu’un d’autre. Je suis juste la victime de l’histoire. Sur celui qui a fait ça : il s’appelle Éric Vincent Bauthéac, né le même jour que moi dans la même ville et le même hôpital.Plus sérieusement, au moment des faits il était en France, à Grenoble. Depuis, tout ce que je sais c’est qu’il est double fiché S et recherché pour terrorisme. On ne m’a rien dit de plus. J’imagine que quand tu es terroriste, tu essayes de te cacher. Le but c’est de ne pas se faire retrouver donc forcément si tu commences à ouvrir des comptes, on te retrouve.