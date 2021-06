Baumgartner de la guerre

Du haut de ses 21 printemps, Christoph Baumgartner est devenu l’un des leaders techniques et du vestiaire de la sélection autrichienne. À l’heure de défier l’Ukraine pour une qualification historique en huitièmes, le milieu de terrain d'Hoffenheim, courtisé par Liverpool, a l’occasion de franchir un cap dans une carrière sans accroc. Enfin presque. Itinéraire d’un môme de Basse-Autriche fan de David Alaba, dont le carton rouge à ses débuts en Bundesliga aurait pu contrecarrer les plans de carrière. Mais qui se cache derrière ce gendre idéal ?

« Je n’ai jamais poussé mes fils à devenir pro, mais ils ont pris le virus. »

Direction Liverpool ?

Le 18 mai 2019, Alfons Baumgartner est devant sa télé, dans la campagne autrichienne. À 700 bornes de là, dans l’Opel Arena de Mayence, son fiston Christoph s’en va tacler à retardement le portier mayençais après 40 minutes de jeu. Deuxième jaune, expulsion,, dixit Alfons., abonde Christoph, envoyé sous la douche pour sa deuxième apparition en pro avec Hoffenheim. Les hommes de Julian Nagelsmann – qui officie alors pour la dernière fois sur le banc du TSG 1899 avant de filer à Leipzig – s’écroulent dans la foulée (0-2 puis 4-2). Le ticket pour la Ligue Europa part en fumée., débroussaille Patrik Barbic, coach de l’intéressé durant quatre ans à Sankt Pölten (2013-2017)."Continue ton job comme tu le fais, et dans un an, tout le monde aura oublié ça."L’intuition de Barbic, ou l’expérience, au choix, parle. En décembre 2019, le milieu de terrain offensif devient titulaire indispensable, Hoffenheim arrache l’Europe au printemps 2020, et il solde la saison suivante avec une belle ardoise (9 buts dont 3 en Ligue Europa et 7 passes décisives)., complète Alfons Baumgartner,Parce que jusqu’alors, la destinée de « Baumi » avait été l’archétype du bosseur au talent inné selon ses proches, un brin ennuyeux tant la régularité a été la norme.Pour cadre, un père ancien semi-pro désormais employé d’hôpital, une mère footballeuse et enseignante et un aîné de trois ans de plus, Dominik, lui aussi biberonné au ballon rond (titulaire au Wolfsberger AC, avec qui il a découvert la Ligue Europa cette saison). Le tout dans ce patelin de Horn, 50 kilomètres au Nord-Est de Vienne., rembobine son pote Simon Kronsteiner, 22 ans et actuel portier de Horn (D2).Autour de lui, une demi-douzaine de terrains de foot, un champ de blé, des façades colorées, une Kirchenplatz qui fait office de cœur battant du village (6000 habitants) et un McDonald’s en guise de point de ralliement des ados sur leur bécane. Tous décrivent un môme pas farouche face aux gaillards du coin, un, d’après Marcus Reiss, manager des jeunes au SV Horn. En trois décennies de fidélité au club de Basse-Autriche,La fibre maternelle sûrement, qui le conduira quelques années plus tard à sauter sa 6à l’école secondaire supérieure fédérale pour athlètes de Sankt Pölten pour achever un cursus prévu sur un quinquennat en seulement quatre ans., se marre le papa.Ami d'enfance, Simon Kronstreiner se souvient d’un enfant, mais qui est. Un espace insuffisamment exigu pour Baumi à qui l’on prête des airs de Michael Ballack et façonné à coup, poursuit Patrik Barbic.En 2014, son lob de 40 mètres sur le portier de l’Austria Vienne offre à Sankt Pölten son premier titre lors du tournoi des académies du pays. Et Patrick Barbic s’est alors souvenu de sa rencontre avec ce petit Mozart du foot autrichien désormais courtisé par Liverpool et estimé à 30 millions d’euros.Les scouts du club allemandUn profil tellement linéaire et normal que cela en devient presque aussi agaçant que sa coupe de cheveux sans mèche rebelle., achève Marcus Reiss.Sa seule addiction ? Le café. L'une de ses dernières folies à l'Euro ? Jouer le pingouin en se jetant sur la pelouse détrempée de l'Arena Națională de Bucarest pour quelques vues sur Tik Tok. Un vrai gendre idéal blagueur qui pourrait conduire ce lundi l’Autriche pour la première fois de son histoire hors de la phase de poules.