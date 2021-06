La France éliminée par la Suisse !

L’équipe de France a quitté l'Euro, ce lundi, au bout de la nuit, à Bucarest. Au terme d'un match fou au cours duquel ils ont été menés (1-0), ont failli être breakés (penalty arrêté de Lloris), puis ont mené de deux buts (3-1), les Bleus ont fini par s'écrouler face à une Suisse (3-3) qui a attendu la séance de tirs au but pour éliminer la bande à Didier Deschamps. Pour le symbole, c'est Kylian Mbappé qui a été l'auteur de l'unique tir au but manqué de la série.

France (3-4-1-2) : Lloris - Varane, Lenglet (Coman, 46e, puis Thuram, 110e), Kimpembe - Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann (Sissoko, 87e) - Benzema (Giroud, 94e), Mbappé. Sélectionneur : Didier Deschamps.



Suisse (3-4-1-2) : Sommer - Elvedi, Akanji, Rodríguez (Mehmedi, 87e) - Widmer (Mbabu, 73e), Freuler, Xhaka, Zuber (Fassnacht, 79e) - Shaqiri (Gavranović, 73e) - Seferović (Schär, 97e), Embolo (Vargas, 79e). Sélectionneur : Vladimir Petković.

Les attitudes ne trompent pas. Quand les Suisses font résonner un cri de guerre dans le stade de Bucarest avant de s’élancer dans une séance de tirs au but d’une vie, alors que les Français semblent éparpillés, ils savent qu’ils sont déjà en train, comme leur capitaine Xhaka les y avait exhortés. Pour les Helvètes, il y aura bien une page suivante face à l’Espagne vendredi à Saint-Pétersbourg. À l’inverse, c’est un gros livre qui se ferme sur les doigts de leurs adversaires. Car quand Kylian Mbappé clôture son Euro avec un dernier tir envoyé dans les gants de Yann Sommer, c’est un récit cousu de fil d’or qui vole en éclats. Ceux-là se voyaient évidemment aller plus loin dans cette drôle de compétition. Mais le chemin s’arrêtera en huitièmes de finale, le pire résultat (et de loin) de l’ère Deschamps.Ric-rac avec ses latéraux, Didier Deschamps avait décidé trois heures plus tôt de déplier son 3-4-1-2, convertible en 5-3-2 en phase défensive, mais aussi en 4-3-1-2 au moment d’attaquer. Si la tête de Raphaël Varane sur le premier corner augure une belle soirée, les Suisses n’ont pas l’air décidé à se coucher face au jeu des Bleus. Ça tombe bien : Kylian Mbappé boulotte ses ballons, et la défense, Varane en tête, se prend des trempes de Steven Zuber. Et au moment où Haris Seferović sollicite le piston suisse, sa patte gauche trouve le crâne du premier. Hugo Lloris est battu, Clément Lenglet dans les vapes, et la Suisse passe à table. Après cette claque, les Français cherchent à remettre les pendules à l’heure. Tic-tac : c’est Rabiot qui voit son centre vers Benzema dévié du bout des doigts par Sommer (22) ou qui envoie une chiche de peu à côté (29). De l’autre côté, Breel Embolo déboussole à lui seul le mécanisme tricolore. Bien que pâlement copié par le staff français, le plan des Suisses était donc comme leur drapeau : carré.Au retour des vestiaires, Deschamps efface tout et recommence : au revoir Lenglet, bonjour Coman. Sauf qu’Embolo est toujours là pour mettre au supplice Kimpembe, bien que Varane écarte au dernier moment son centre (49). Voyant Zuber carburer face à lui, Benjamin Pavard lui met un plomb sur tacle glissé à l’entrée de la surface. Mbappé était déjà reparti dans l’autre sens, pour s’écrouler dans la surface, mais si M. Rapallini va consulter la VAR, c’est pour juger l’action précédente : penalty pour les Suisses et un billet retour au bout du pied de Ricardo Rodríguez. Mais, miracle ! Alors qu’on le pensait incapable de briller dans cet exercice, le capitaine Lloris déploie son mètre 88 sur sa droite pour garder les siens en vie (55).Le déclic ? Il faut croire, car c’est à cet instant que Karim Benzema décide de sortir de sa boîte. Le Madrilène reprend avec réussite une déviation de Mbappé pour s’ouvrir le chemin de l’égalisationavant de conclure de la tête un échange génial entre Griezmann et Mbappé. Le verrou saute pour de bon quand Paul Pogba crochète et touche le pactole au bout d’une frappe magnifique des 20 mètres en pleine lucarne. La partie semble pliée et la première mi-temps n'être plus qu’un vieux cauchemar. Mais on ne chasse pas ses démons aussi rapidement. Le coaching de Petković change tout. Kevin Mbabu trouve une nouvelle fois la tête de Seferović pour le doublé et l’espoir, alors que Mario Gavranović bat par deux fois Lloris pour signer un improbable retour. S’il est hors jeu sur la première, le seconde est la bonne : la Suisse pousse la France à la prolongation, même si un mauvais contrôle de Mehmedi, seul face à Lloris, ou la barre de Coman auraient pu faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre dans les dernières secondes du temps réglementaire.L'ascendant psychologique est en tout cas pris côté suisse. Dans l'extra-time, Benjamin Pavard ne peut refaire le coup de la reprise au second poteau (95), Mbappé manque un cadre qu'il aurait trouvé 9 fois sur 10 en Ligue 1 (110), alors que l'entrant Giroud se fait enlever son costume de héros par deux fois : la première par un contre de Mbappé (114) et la deuxième par la main ferme de Sommer sur un super centre de Kimpembe (119). Mais tout cela restera de la littérature. Malgré tous les stratagèmes d'Hugo Lloris sur sa ligne de but, les Suisses ne trembleront jamais à onze mètres et s'offrent un quart historique. Pour les Bleus, l'aventure s'arrête, mais certainement pas les discussions.