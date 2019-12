'Gladbach battu sur le fil à Wolfsburg

Wolfsburg (4-3-3) : Casteels - Mbabu, Knoche, Brooks, Roussillon - Schlager (Gerhardt, 77e), Guilavogui, Arnold - Steffen (Brekalo, 59e), Weghorst, João Victor (Klaus, 87e). Entraîneur : Oliver Glasner.



Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1) : Sommer - Lainer (Beyer, 46e), Ginter, Elvedi, Bensebaini - Strobl, Hofmann - Pléa, Bénes (Stindl, 77e), Thuram (Herrmann, 72e) - Embolo. Entraîneur : Marco Rose.

Gladbach rétrograde.Dans l'obligation de s'imposer pour reprendre la première place à Leipzig, le Borussia Mönchengladbach a trébuché sur la pelouse de Wolfsburg (2-1) ce dimanche après-midi au bout d'une partie enlevée. Mis sous pression d'entrée, les hommes de Marco Rose ont cédé sur une superbe action individuelle de Jérôme Roussillon. Auteur d'un petit pont côté gauche, l'ancien Montpelliérain a servi en retrait Schlager dont la frappe sans contrôle du gauche a transpercé Sommer et fini sous la barre (1-0, 13). Pas de quoi perturber le Borussia et Alassane Pléa, dont le centre impeccable de la droite a trouvé au second poteau un Embolo buteur d'une reprise imparable (1-1, 15).Auteur de son cinquièmede la saison, Pléa aurait pu donner l'avantage auxen début de deuxième période, mais Casteels l'en a empêché. Avant cela, le portier belge avait déjà privé Embolo de sa septième réalisation en championnat (53). Indécise, la rencontre aurait aussi pu basculer en faveur des Loups avant le temps additionnel. Comme sur cette tête de Mbabu, qui a terminé sur le poteau peu après l'heure de jeu. On s'orientait donc vers un nul, quand Maximilian Arnold est sorti de sa boîte pour crucifier Sommer et offrir à Wolfsburg un succès mérité (2-1, 90+2). Le premier à la maison, depuis deux mois. Battu pour la quatrième fois cette saison en championnat et pour la deuxième fois de la semaine après le revers jeudi en Ligue Europa face à l'Istanbul Başakşehir (1-2), Mönchengladbach glisse donc à la deuxième place.Les Poulains auront l'opportunité de se relancer ce mercredi face à la lanterne rouge, Paderborn. Treizième au coup d'envoi, Wolfsburg gratte quant à lui cinq places et pointe ce soir au huitième rang. Quelle Bundesliga !