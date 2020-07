Battu par Southampton, Bournemouth a un pied en Championship

Bournemouth (4-4-2) : Ramsdale - Stacey, S. Cook, Kelly, Rico - Brooks (H. Wilson, 46e), Lerma (Surridge, 82e), Billing (Gosling, 87e), Stanislas (Solanke, 70e) - C. Wilson, King (L. Cook, 70e). Entraîneur : Eddie Howe.

Southampton (4-4-2) : McCarthy - Walker-Peters, Stephens, Vestergaard, Bertrand - Armstrong, Ward-Prowse, Romeu (Højbjerg, 77e), Redmond - Long (Adams, 66e), Ings (Obafemi, 90e+4). Entraîneur : Ralph Hasenhüttl.

Ça sent le sapin pour Bournemouth.Battus à domicile par Southampton (0-2) en ouverture de la 37journée, lesont sans doute dit adieu ce dimanche à leurs derniers espoirs de maintien en Premier League.Entreprenants mais trop peu dangereux au cours d'une première période pauvre en occasions, les hommes d'Eddie Howe se sont faits punir peu avant la pause sur la première véritable opportunité des. Et ce, par un ancien de la maison : Danny Ings. Servi dans la surface par Redmond, côté gauche, l'attaquant formé à Bournemouth a repiqué dans l'axe avant de mettre le ballon hors de portée d'un Ramsdale masqué (0-1, 41). Auteur de son 21but de la saison, l'international anglais aurait pu signer le doublé et revenir à une unité de Jamie Vardy, le meilleur buteur de Premier League. Mais Ramsdale est parti du bon côté sur son penalty (59).Coupable sur le péno, l'entrant Harry Wilson aurait pu se rattraper, mais l'ailier prêté par Liverpool a trop écrasé sa frappe (66). Également sorti du banc, Solanke a, lui, eu deux grosses balles d'égalisation, sauvées par McCarthy (76) et Vestergaard (85). Pressant jusqu'au bout, Bournemouth a cru égaliser dans le, mais Surridge a vu sa réalisation en deux temps annulée pour un hors-jeu de Callum Wilson.Dur pour les, qui ont encaissé un second but anecdotique, signé Che Adams (0-2, 90+8), et s'apprêtent à quitter la Premier League cinq ans après l'avoir intégrée pour la première fois de leur histoire. Leur relégation pourrait être officielle dès mardi si Watford ne s'incline pas face à Manchester City. Il reste un mini-espoir, donc.