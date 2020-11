13 embarrassants

Ramenés à la raison par une solide équipe de Porto, les Marseillais n'ont pu éviter une treizième défaite consécutive en Ligue des champions (un record donc). Compétition dont ils sont ce soir éliminés après un quatrième match sans marquer. Forcément dérangeant.

OM (4-3-3) : Mandanda - Sakai, Álvaro, Balerdi, Amavi - Rongier, Kamara (Cuisance, 59e), Sanson (Nagatomo, 78e) - Thauvin (Aké, 78e), Germain (Benedetto, 59e), Luis Henrique (Payet, 59e). Entraîneur : André Villas-Boas.



Porto (4-4-2) : Marchesín - Wilson Manafá, Mbemba, Sarr, Sanusi - Corona (Taremi, 78e), Sérgio Oliveira (Loum, 90e), Grujić, Otávio - Marega (João Mario, 79e), Díaz (Nakajima, 78e). Entraîneur : Sérgio Conceição.

, racontait cette année Diego Armando Maradona dans les colonnes deMais l’obtus président napolitain Corrado Ferlaino et le destin en ont décidé autrement :ne jouera jamais à Marseille. Cette histoire avec Maradona, combinée avec cette triste soirée de Ligue des champions, confirment une chose : avec l’OM, il est souvent question de rendez-vous manqué. Une nouvelle fois dépassés, malgré de meilleures intentions, face à une équipe de Porto toujours aussi cohérente, les coéquipiers de Steve Mandanda font une croix dès ce soir sur un futur en Ligue des champions, mais aussi sur leur amour propre.Comme ce n’est pas une journée à sortir des numéros 10 en embonpoint et des Argentins, André Villas-Boas préfère se passer des services de Dimitri Payet et de Dario Benedetto. C’est donc Luis Henrique et Valère Germain qui sont missionnés pour sonner la charge. Le coriace attaquant français est d’ailleurs tout proche de donner raison à son entraîneur d’entrée. C’est lui qui met Sanson sur orbite après une récupération énergique de Florian Thauvin, mais le milieu loupe complètement sa frappe. Quelques instants plus tard, l’ancien Monégasque est tout proche d’ouvrir le score, en étant à la retombée d’un coup franc de Thauvin, mais Marchesín se détend bien sur son coup de tête. Après 19 jours sans match officiel, l’OM montre alors un visage bien plus conquérant que lors de ses trois dernières sorties européennes, répondant donc aux propos de Thauvin exhortant ses coéquipiers à faire preuve d’pour pouvoirMais on ne change pas de reflet sur un claquement de doigts, et la fébrilité marseillaise ne tarde pas à refaire surface. Monopolisant le ballon, les Portugais arrivent enfin à porter le danger dans la surface adverse. Et si Zaidu Sanusi met une première fois à l’épreuve les gants de Steve Mandanda, le Nigérian est quelques minutes plus tard à la conclusion d’un corner bêtement concédé. Si Mandanda offre un somptueux arrêt réflexe, le latéralpoursuit son effort et porte le coup de grâce. L’OM est renvoyé à ses fantômes.Difficile de savoir si c’est le manque de rythme, le manque de confiance, le contexte ambiant, ou un peu de tout ça, mais les Phocéens n’oppose aucune réaction. Il faut attendre l’heure de jeu, l’entrée de Payet et un centre parfait vers Thauvin pour voir une lueur que vient souffler Zaidu d’un brillant retour défensif. Le ciel semble se dégager au moment de l’exclusion de Grujić, averti une seconde fois pour un vilain tacle sur Benedetto. Mais le mistral vient couvrir tout ça en un rien de temps, quand Leonardo Balerdi accroche Moussa Marega dans la surface et est renvoyé lui aussi aux vestiaires. Penalty logique que le capitaine Sérgio Oliveira transforme sans ciller., ça fait deux. Après une salve de changements, Benedetto par deux fois puis Aké pensent avoir le privilège d'ouvrir le compteur but lors de cette campagne européenne, mais l'OM, alors éliminé de la Ligue des champions, n'aurait su que faire de ça. Mieux vaut se garder toutes ses miettes pour le prochain match contre l'Olympiakos pour accrocher, qui sait, un ticket pour la Ligue Europa.