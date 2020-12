Battu par le Celtic, le LOSC perd la première place

Avec plusieurs de ses cadres sur le banc, le LOSC concède sa première défaite en Europa League 3-2 sur la pelouse du Celtic. Si la qualification était déjà en poche, la première place du groupe, elle, s'échappe et revient à l’AC Milan.

27

Un turnover des deux côtés

Weah, un beau but qui ne suffit pas

Celtic (3-5-1-1) : Hazard - Duffy, Jullien, Ajer (Welsh, 87e) - Soro - Frimpong (Henderson, 30e), McGregor, Turnbull (Rogic, 87e), Laxalt - Elyounoussi - Klimala (Ajeti, 78e). Entraîneur : Neil Lennon.



Lille (4-4-2) : Maignan - Niasse (Bamba, 71e), Fonte (Botman, 46e), Djalo, Bradarić - Ikoné (Lihadji, 66e), Xeka, Soumaré (André, 66e), T.Weah (Mandava - Yacizi, David. Entraîneur : Christophe Galtier.

Par Florian Lefèvre

Cette fois, Burak Yilmaz n’est pas venu à la rescousse du LOSC. La semaine dernière, le buteur turc a inscrit un doublé salvateur face au Sparta Prague. Ce jeudi, à Celtic Park, il est resté sur le banc toute la soirée lors de la dernière joute de la phase de poule. Lille aura bien réussi à planter deux pions par Ikoné et Timothy Weah - buteur contre son ancien club -, mais il en aura surtout concédé trois. Dommage, car la première place du groupe était assurée en cas de victoire. Au lieu de ça, le LOSC termine deuxième et va sûrement devoir se coltiner un gros morceau en 16de finale. Au choix : AS Roma, Arsenal, Bayer Leverkusen, Napoli ou encore Villarreal. À moins que le tirage au sort ne leur offre un retour à Glasgow pour affronter les Rangers.» , avait annoncé Christophe Galtier. Il faut croire que quelques paires de ciseaux s’étaient quand même glissés dans les valises lilloises lors de ce déplacement en Écosse. D’abord, parce que deux titulaires sont blessés (Celik, Luiz Araujo). Ensuite, car certains avaient besoin de souffler (Bamba, Botman, André - les deux derniers cités étant aussi sous la menace d’une suspension en cas d’avertissement). En face, Neil Lennon aussi fait tourner, mais c’est parce qu’il n’a toujours pas trouvé la bonne formule depuis le début de saison : en championnat, son équipe pointe à 13 points des Rangers, avec deux matchs en moins. Les tauliers Scott Brown et Odsonne Edouard sont sur le banc, tandis que le jeune Nord-Irlandais, Conor Hazard, est titularisé dans les cages pour la première fois de la saison.Yazici allume la première mèche avec un coup franc qui retombe derrière la cage, mais c’est la seule tentative lilloise durant les 20 premières minutes. Mis à l’épreuve par une frappe de Elyounoussi, qu’il repousse des poings, Maignan doit s’incliner sur corner. Et pour cause, Jullien, qui se défait du marquage de Djalo en traversant la surface, place un coup de tête vainqueur de l’arrière du crâne (1-0, 21e). Le LOSC répond du tac au tac avec Yazici qui sert du caviar à Ikoné au premier poteau (1-1, 24e). Un but cadeau offert par une passe en retrait de McGregor. Mais le capitaine du Celtic a l’occasion de se rattraper juste derrière sur penalty, quand l’arbitre sanctionne une faute de Bradaric sur Frimpong. Le portier plonge du bon côté, en vain. Le Celtic reprend l’avantage (2-1, 28e), en perdant Frimpong, blessé à la cheville, qui cède sa place à Henderson.Le LOSC manque de cohésion collective, comme en atteste cette action où Yazici rumine contre ses coéquipiers du milieu de terrain qui ne suivent pas le pressing qu’il avait initié. En seconde période, Cheikh Niasse, qui dispute ses premières minutes de la saison en pro, voit sa volée détournée par McGregor (pas loin de tromper son propre gardien). Titularisé pour la première fois depuis août 2019, Timothy Weah reste dans l'ombre sur le côté gauche. Avant de briller en reprenant de volée un ballon à la suite d'un coup franc de Yazici dégagé par une tête écossaise (2-2, 71e). La victoire synonyme de première place du groupe n'est plus qu'un but. Sauf que David Turnbull va redonner l'avantage au Celtic, à la réception d'un centre en retrait de Kristoffer Ajer (3-2, 75e). L'entrée de Jonathan Bamba n'y changera rien, le LOSC s'incline 3-2. Au passage, Xeka a pris un jaune qui le privera du 16de finale aller. Paradoxalement, lors de cette campagne européenne, les hommes de Christophe Galtier ont gagné 3-0 à San Siro, mais n'ont pris qu'un point sur la double-confrontation avec le dernier de leur poule.