Battu par la Roma, MU file en finale

Giflée en demi-finale aller à Old Trafford (6-2), la Roma a longtemps cru en une nouvelle remontada (3-2). Mais malheureusement pour elle, la Louve est tombée sur deux héros en état de grâce : David de Gea, qui a prouvé qu'on pouvait encore compter sur lui, et Edinson Cavani, intraitable devant le but. Si Manchester United n'est plus invaincu en Ligue Europa cette saison, il ira à Gdańsk pour tenter d'arracher la deuxième Ligue Europa de son histoire.

Un mur nommé De Gea

Deux minutes de bonheur en plus... pour rien

Mirante - Karsdorp, Ibáñez, Smalling (Darboe, 29e), Peres (Santon, 69e) - Cristante, Mancini - Pedro (Zalewski, 77e), Pellegrini, Mkhitaryan - Džeko (Mayoral, 77e). Entraîneur : Paulo Fonseca.





De Gea - Wan-Bissaka (Williams, 46e), Bailly, Maguire, Shaw (Alex Telles, 46e) - Van de Beek, Fred - Greenwood, Bruno Fernandes (Mata, 84e), Pogba (Matić, 64e) - Cavani (Rashford, 73e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Les miracles existent, comme renverser le Barça de Leo Messi en quarts de finale de la Ligue des champions (2018), mais certains sont parfois impossibles à réaliser. Humiliée par Manchester United à Old Trafford en demi-finales aller de Ligue Europa (6-2), la Roma a tenu tête à la bande d'Ole Gunnar Solskjær et a longtemps cru au miracle (notamment grâce à une deuxième mi-temps complètement dingue). Mais, bien aidés par une défense anglaise aux abois, les hommes de Paulo Fonseca sont tombés sur un David de Gea en feu. Puis ils ont été crucifiés par Edinson Cavani, auteur de la moitié des buts dessur la double confrontation. Non sans souffrir, MU va donc disputer sa deuxième finale de C3, face à Villarreal le 26 mai prochain à Gdańsk, après avoir soulever le trophée en 2017 sous les ordres de José Mourinho ( le prochain entraîneur du club italien, à la fin de la saison en cours).Dans l'obligation de marquer au moins quatre buts sans en encaisser pour espérer entrevoir la finale de la C3, les Romains ont attaqué pied au plancher la rencontre avec trois énormes occasions dans les dix premières minutes. Gianluca Mancini a d'abord touché la main ferme de David de Gea, Lorenzo Pellegrini n'a pas trouvé le cadre après un joli mouvement à trois et Rick Karsdorp s'est montré plus prompt que Luke Shaw pour lui arracher le ballon dans la surface avant de buter sur le portier espagnol, le bonhomme de la première mi-temps. Malgré neuf frappes en 45 minutes, lesont laissé passer leur chance, vite saisie par des Mancuniens complètement à côté de leurs pompes pendant vingt minutes. Déjà auteur d'une performance XXL au match aller , Edinson Cavani a sonné la révolte desaprès un début de partie bien pâle. Lea trouvé la barre d'un lob astucieux puis a buté sur la tronche d'Antonio Mirante, avant de fusiller le portier romain avant la pause. Le coup de poignard fatal pour la Roma, déjà bien mal embarquée avant le coup d'envoi et qui a perdu deux nouveaux joueurs sur blessure après les sorties de Chris Smalling et Bruno Peres.Quasiment assuré du voyage en Pologne dans deux semaines, Ole Gunnar Solskjær a pu faire souffler ses cadres alors qu'un menu gargantuesque attend ses joueurs avec trois matchs de Premier League en six jours (Aston Villa, Leicester et Liverpool). C'est que le technicien norvégien n'avait pas du tout anticipé lede ses joueurs. Edin Džeko a en effet rallumé la flamme côté romain, en prolongeant de la tête une reprise de volée râtée de Pedro. Pas le temps de niaiser pour les hommes de Paulo Fonseca, en mission commando pour uneexpress. Et dès l'engagement, Bryan Cristante a profité d'une perte de balle de Fred pour envoyer une sacoche imparable pour David de Gea. Malgré les trois pions à marquer en trente minutes, lesse sont donnés les moyens d'y parvenir... Mais sont tombés sur un David de Gea définitivement en forme et même héroïque, auteur de deux arrêts miraculeux en deux minutes. Si le gardien espagnol a démontré qu'il n'était pas mort, Edinson Cavani a une nouvelle fois enfilé son costume de super héros pour éteindre l'incendie et calmer les ardeurs de la Roma. L'Uruguayen a ainsi profité d'une énième galette de Bruno Fernandes pour planter une tête hors de portée d'Antonio Miranteet valider définitivement le ticket de MU pour la Pologne, malgré le but tardif de Nicola Zalewski. Décidément, les anciens Parisiens s'éclatent en Coupe d'Europe...