Battu à domicile par le Rayo, Séville ne décolle toujours pas en Liga

Séville FC (4-3-3) : Dmitrović - Montiel (Navas, 81e), Gudelj, Marcão, Telles (Acuña, 59e) - Jordán, Rakitić (Mir, 46e), Torres (Suso, 59e) - Lamela, Isco, Januzaj (Papu Gómez, 46e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Rayo Vallecano (4-2-3-1) : Dimitrievski - Balliu, Lejeune, Catena, Fran García - Valentín, Comesaña (Saveljićh, 90e+1) - Palazón (Sánchez, 73e), López (Ciss, 67e), Álvaro García (Muñoz, 90e+1) - Camello (Chavarría, 74e). Entraîneur : Andoni Iraola.

Vous vous souvenez de cet OM avec la possession, mais totalement inoffensif ? Le modèle s'exporte plutôt bien en Andalousie. Sampaoli et compagnie ont été défaits 1-0 par le Rayo Vallecano à domicile, avec 59% de possession, mais seulement trois tirs cadrés.Et la bande d'Iraola n'a pas tardé à montrer au Séville FC le chemin des filets. Isi Palazón s'essaie d'abord d'un tir lointain (4), avant que Camello ne vienne à son tour contraindre Dmitrović à un bel arrêt alors qu'il filait seul au but (6). Le numéro 9 madrilène poussera même le portier serbe à un arrêt du bout du pied quelques minutes plus tard (25). Symbole de cette apathie sévillane, le seul frisson pour Dimitrievski sera un centre tir rasant de Lamela, qui ne trouve personne pour couper (40).De retour des vestiaires, Unai López teste de nouveau les réflexes de Dmitrović sur une lourde frappe (46). Alors que la seconde période était partie sur les mêmes bases que la première, l'entrée de Rafa Mir change la donne, et lesse montrent enfin (un peu) tranchants. À l'image de ce une-deux entre Isco et le numéro 9, qui aurait pu finir au fond si Dimitrievski n'avait pas veillé au grain (51). Dans la foulée, Lamela se projette entre les lignes et n'est pas loin d'ouvrir lui aussi le score sur une passe lobée d'Isco (56). Mais Álvaro García vient calmer à lui seul le changement de dynamique des hommes de Sampaoli, menant et concluant un contre d'une frappe limpide au ras du sol. Et les ultimes tentatives ne changeront rien : les Andalous, 16, sont toujours en quête d'une victoire à domicile en Liga.Comme dirait Mourinho :