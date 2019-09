Batistuta, une prothèse pour une nouvelle vie

Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine a connu un après-carrière cauchemardesque à cause de douleurs aux chevilles. Il vient donc de se faire poser une prothèse à la cheville gauche. Le début d'une nouvelle vie. Sans douleur, certes, mais aussi sans football.

Douleur, Pistorius et golf

« La douleur était insupportable, à tel point que j'ai demandé au médecin de m'amputer les jambes. Je voyais Pistorius et je me disais que c'était la solution. »

Éliminer la douleur sans perdre sa mobilité

« La prothèse de cheville est plus récente et les résultats sont moins bons. Elle permet de marcher avec moins de douleur, mais ne permet absolument pas le sport. »

« L'objectif de la prothèse est surtout de diminuer les douleurs lors de la marche tranquille. Cela ne permet ni de courir, ni de faire des changements d'appui, et encore moins de tapoter le ballon. »

Par Éric Maggiori

C'est forcément une image qui fait mal au cœur à tous ceux qui ont grandi avec ses frappes du droit et ses célébrations mitraillette. Un lit d'hôpital, un visage marqué, un pouce en l'air, un gros cappuccino et une jambe dans une attelle. Voilà l'état actuel de Gabriel Batistuta, légendaire buteur de la Fiorentina et de l'équipe d'Argentine. Batigol vient de se faire poser une prothèse à la cheville gauche. Sous la photo, postée sur son profil Instagram, une légende : «Cette pose de prothèse est censée marquer le début d'un nouveau chapitre pour Gabriel Batistuta. Car depuis l'arrêt de sa carrière en 2006, le joueur souffre.Une douleur insoutenable dans le bas des jambes qu'il a longtemps tenue secrète, avant de tout lâcher dans une interview choc à Tyc Sports, en 2014. «, racontait-il.. » En cause, ses chevilles, et plus précisément les cartilages et les tendons. «Après cette traversée du désert qui a duré près de huit ans, Batistuta a recommencé à vivre, presque normalement. Il s'est mis au golf, a retapé doucement dans le ballon, «» , précise-t-il. En 2018, il a présenté un documentaire sur sa vie, intituléet réalisé par Pablo Benedetti. Il avait évidemment choisi la ville de Florence pour cette présentation, là où il est toujours accueilli comme un roi. L'occasion pour lui d'expliquer pourquoi, outre la douleur liée à ses chevilles, il s'est tant éloigné du monde du football. «, a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée en novembre 2018.Un peu moins d'un an plus tard, Batigol est donc repassé sur le billard. Cette fois-ci pour passer à l'étape supérieure : la prothèse.Un cas relativement singulier. En effet, on utilise régulièrement des prothèses pour le genou ou la hanche, beaucoup moins pour une cheville. «, nous explique Julien Even, chirurgien orthopédiste, spécialisé dans la chirurgie du membre inférieur et la médecine du sport.En football, l'accumulation de micro-traumatismes peut entraîner la détérioration du cartilage de la cheville, provoquant ainsi de l'arthrose, maladie dégénérative qui affecte les articulations. C'est ce qui est arrivé à Batistuta. «» , détaille le Dr Even.Les opérations successives qu'il a subies n'ont fait qu'améliorer légèrement la situation sans jamais la régler une bonne fois pour toutes. Toutefois, selon Julien Even, la pose d'une prothèse est vraiment un recours extrême, et pas forcément le plus préconisé dans une telle situation.» Une chose est donc sûre : si Bati a désormais une cheville « neuve » , il ne rejouera pas au football avec. Mais il va pouvoir revivre normalement, sans douleur. Ce qui était évidemment l'essentiel pour lui après tant d'années de calvaire. Quant au souvenir de ses frappes de poney dans la lucarne, elles restent gravées dans les archives et dans les esprits des