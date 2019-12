Bastos mis en examen pour fraude fiscale et blanchiment

MR

T'es pas net Michel. Alors qu'il a pris sa retraite au début du mois d'octobre , Michel Bastos est rattrapé par le passé. Et pour cause,révèle ce mardi que la police judiciaire lyonnaise a arrêté un couple possédant l'équivalent de 6,8 millions d'euros de cocaïne. Problème, ce couple habite dans l'ancienne maison du joueur Brésilien, et ce dernier lui aurait vendu pour une somme dérisoire plus un petit versement en cash sur son compte suisse.Un procédé tout à fait illégal, et qui vaut à l'ancien joueur de 36 ans une petite mise en examen pour fraude fiscale et blanchiment d’argent. Mais pas de quoi inquiéter l’agent de Bastos, qui assure que le compte suisse de son client était en ordre, et que le montant versé dessus a été déclaré au fisc brésilien.Une défense aussi approximative que celle de Marcelo.