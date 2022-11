Énorme bagarre générale et 6 cartons rouges entre le Spartak Moscou et le Zénith

Zénith vs Spartak today got seriously out of hand... ?pic.twitter.com/xSisfaSGq9 — SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022

Quincy Promes joue pour le Spartak Moscou. Wilmar Barrios, lui, porte les couleurs du Zénith. Ils auraient pu vivre un match comme un autre ce dimanche après-midi, mais ils ont plutôt décidé d'être les détonateurs d'une énorme bagarre générale dans le match qui opposait les deux équipes en Coupe de Russie.Pour les amateurs de MMA, la vidéo parle d'elle-même : coups de pied, coups de poing, empoignades, grand n'importe quoi et, tous les ingrédients d'une grosse baston y sont. L'arbitre, pas au top dans l'histoire, finit par calmer tout le monde en distribuant six cartons rouges.Et pour les amateurs de foot, le match s'est terminé sur un 0-0 avant de voir le Zénith l'emporter 4-2 aux tirs au but.