Bastia s’adjuge le derby corse en battant Ajaccio

SC Bastia (4-1-4-1) : Vincensini - Palun, Le Cardinal (Sainati, 89e), Bocognano, Quemper - Ducrocq - Talal, Vincent, Salles-Lamonge, Schur (Ben Saada, 87e) - Santelli (Saadi, 77e) Entraîneur : Cyril Jeunechamp.



AC Ajaccio (4-4-2) :Leroy - Kalulu, Gonzalez, Avinel, Diallo (Vidal, 84e) - Nouri (Barreto, 73e), Laci (Chabrolle, 84e), Coutadeur, Cimignani (Arconte, 64e) - Courtet - Moussiti Oko (Botue, 64e) Entraîneur : Olivier Pantaloni.



La Corse est bleue.Dans le derby contre Ajaccio, Bastia a mis fin à une série de cinq matchs sans gagner en s'imposant contre le rival à Furiani (2-0). Le temps de 90 minutes, Luka Modrić avait un passeport français et s’appelait Sebastian Salles-Lamonge. Numéro dix sur le dos, il a dicté le tempo d’un derby longtemps mollasson, souvent haché, mais finalement remporté par Bastia. Central dans cette victoire, le milieu de terrain a été à l’initiative du break peu après l’heure de jeu. Dans sa moitié de terrain, il s'est emmené le ballon d’un contrôle orienté soyeux avant de combiner avec Kevin Schur. Ce dernier, pas non plus mal à l’aise balle au pied, a continué l’action, voyant sa frappe déviée lober Benjamin Leroy, caresser la barre transversale, puis rentrer dans la cage ajaccienneUn quart d’heure plus tôt, Schur était cette fois-ci à la passe pour l’ouverture du score bastiaise. Alerté par Salles-Lamonge, il a parfaitement servi Benjamin Santelli, touché par le gardien dans la surface. Malgré une tentative de déstabilisation à la Micka Landreau, l’attaquant n’est pas déstabilisé, transformant son péno à contre-pied. Une ouverture du score intervenue après une seule frappe cadrée de la part des deux équipes. Autant dire que ce derby, chaud dans son ambiance, n’a pas été des plus éclatants sur le terrain.Peu importe : pour sa première sur le banc corse , Cyril Jeunechamp extirpe Bastia de la zone de relégation (16) et se paie le scalp de l’ACA, invaincu jusque-là en championnat. C’est ce qui s’appelle une première réussie.