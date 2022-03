Bastia roi de Corse, Auxerre sème Ajaccio et Sochaux

Dur dur, de maîtriser ce Sporting ! Avec seulement neuf défaites au compteur en Ligue 2 (seules sept équipes font mieux, en attendant le match d'Amiens), le seizième budget du championnat a encore piégé son adversaire. Qui n'était autre que le rival d'Ajaccio, déjà battu à l'aller à Furiani. Cette fois, c'est le crâne de Roncaglia qui a fait la différence peu avant la pause sur un coup franc parfait de Kaïboué. Pourtant, l'ACA n'a jamais subi et a totalement dominé lors de cette 28journée avec une possession de balle largement en sa faveur. Mais El Idrissy s'est montré trop lent devant Guidi ou Le Cardinal, Krasso trop imprécis face à Placide et Avinel trop tendre près des cages de l'ennemi. Sans oublier les situations de Nouri et Laci, pas si loin de l'égalisation. Résultat : le promu grimpe en douzième position et se fait un bien fou dans son opération maintien, pendant que les Corses du Sud lâchent leur troisième place en voyant la Ligue 1 s'éloigner. Samedi pourri, pour eux !Belle publicité, pour la Ligue 2 ! Sous les yeux de l'esthète Furlan, Auxerre et Sochaux ont en effet proposé un joli spectacle qui s'est achevé sur la victoire des locaux. Lesquels ont très bien démarré la partie, puisqu'ils menaient déjà de deux buts après un gros quart d'heure de jeu. Le temps pour Sakhi d'envoyer une praline des 25 mètres dans les filets de Jeannin et pour Autret de l'imiter avec un poteau rentrant du gauche, juste avant que Trouillet ne frôle la troisième réalisation. En face, les Lionceaux ont rapidement réagi : la tête de Kitala a d'abord trouvé la barre transversale, Ambri a ensuite cru obtenir un penalty et Kitala a finalement réduit le score au rebond. Malheureusement pour les visiteurs et malgré des occasions gâchées par l'AJA (coup de casque de Jubal sur corner, tentative hors cadre de Charbonnier), cette dernière a breaké en seconde période par Charbonnier à la suite d'une frappe d'Autret mal repoussée par Jeannin. Et paf, podium (en dépit du pion de Mauricio et une ultime opportunité pour le milieu français, sur la fin) !