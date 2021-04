Bastia bat Lyon et quasi en L2

Bastia (4-3-3) : Vincensini - Quemper, Guidi, Le Cardinal, Bocognano - Ducrocq, Salles-Lamonge, Vincent - Da Silva, Robic, Schur. Entraîneur : Chabert.



SC Lyon (4-3-3) : Hautbois - M'Dahoma, Dekoké, Doucouré, Bong - N'Diaye, Jacob, Ezikian - Botella, Baouia, Gbellé. Entraîneur : Le Bellec.

Par Florian Cadu

Plus qu'un petit point (ou une mauvaise opération d'Orléans, quatrième), et ce sera officiel.Grâce à sa victoire sur le SC Lyon, Bastia a fait un pas supplémentaire vers la Ligue 2. En attrapant les trois unités du succès à domicile contre la lanterne rouge lors de la 30journée de National, les Corses n'ont en effet plus besoin que d'un nul au maximum pour composter leur montée. Ce lundi, les insulaires ont encore fait la différence par Salles-Lamonge : le milieu, bien servi par Da Silva, a ainsi ouvert le score à la demi-heure de jeu. Ne restait plus qu'à gérer tranquillement, face à un adversaire insouciant qui a joué sans complexe d'infériorité.Chose qu'ont réussie sans trop de difficultés les Bastiais, maîtrisant patiemment la rencontre. Le Cardinal a quand même touché la barre transversale sur un centre-tir, et Hautbois a empêché le break. Mais la deuxième période n'a pas donné lieu à un scénario dingue, loin de là, et n'a donc pas empêché la bonne affaire des locaux en tête du classement. Car dans le même temps, Quevilly-Rouen a concédé le nul.Le Sporting passe donc leader, en plus de la première bonne nouvelle !