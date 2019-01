Bastia, plus dure sera la renaissance

Il y a 18 mois, le Sporting tombait de quatre divisions en 90 jours. Aujourd'hui solide leader de sa poule de National 3 et en lice pour une qualification en huitièmes de finale de Coupe de France ce soir face à Noisy-le-Grand, Bastia tente d'avancer. Un pas après l'autre.

Le club de demain leur appartient

L'argent ravit les gens

Armand-Cesari style

Par Eric Carpentier

Un but de Bafé Gomis, une victoire de l'OM et une qualification marseillaise en Ligue Europa : autant de marqueurs du temps qui passe depuis le dernier match professionnel du Sporting Club Bastiais. Le 20 mai 2017, une ultime défaite laisse le club corse scotché au 20rang d'un championnat pourri de bout en bout, du terrain (17 journées dans la charrette) aux tribunes (affaires Lucas Moura, Balotelli, Lyon ). Le pire dans tout ça ? C'est que le Sporting n'a pas encore touché le fond. De rétrogradations administratives en tentatives de reprises infructueuses, Bastia repart officiellement 89 jours plus tard et quatre divisions plus bas, en National 3. Avec un seul objectif, ne pas s'y éterniser. Et une question : comment faire pour se relever d'une telle chute ?Première urgence, changer les hommes et la structure. Pierre-Noël Luigi et Claude Ferrandi , respectivement présidents des groupes Oscaro et Ferrandi, mettent l'argent et prennent les rênes du club. «, explique Claude Ferrandi depuis le bureau de la présidence désormais à son nom.» Trop d'erreurs, trop d'arrangements, trop d'opacité ont laissé le Sporting exsangue, structure professionnelle à terre, versant associatif sous respirateur artificiel. Demain, anticipe Ferrandi, «» Techniquement, et suivant les préconisations de la mission confiée à Luc Dayan jusqu'en 2018, cela pourrait passer par une société coopérative d'intérêt collectif. Une structure qui permet «» . Et accessoirement, d'amener des actionnaires.C'est évidemment l'énorme point noir sur le tarin d'un club qui passe de professionnel à amateur en moins de trois mois. Deux chiffres suffisent à cerner le problème : un million d'euros, soit le montant des dettes de l'association à l'été 2017 ; et 1,8 million, soit le budget de fonctionnement annuel du club. Oscaro et Ferrandi ont accepté de reprendre la dette en 2017. Et, en attendant d'éventuels investisseurs lorsque le club sera revenu à meilleure fortune, tentent de joindre les deux bouts d'un budget largement au-dessus de la moyenne d'une division qui tourne «, d'après Ferrandi.Sauf qu'avant de recruter, il faut boucler le budget. «(sponsor maillot, N.D.L.R.), détaille le président.» Des supporters qui, avec 3 200 abonnements cette saison, contribuent à faire rentrer de l'argent frais. Parmi eux, une quinzaine d'anciens joueurs : «» Sans oublier la case « revenus exceptionnels » cochée par Wahbi Khazri : «"Je ne peux pas ne rien faire. Ma femme va t'appeler".» Une preuve que Bastia reste un club à part pour ceux qui l'ont fréquenté.Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que, cette saison, Frédéric Née a enfilé le survêt' du Sporting , en tant qu'adjoint de l'entraîneur Stéphane Rossi : «» Mais le cœur de l'ancien adjoint du côté de Rennes ou de l'équipe de France féminine sait aussi garder raison : «» La saison passée, le Sporting a échoué de peu au terme d'une saison commencée sur le tard, deux points derrière l'USM Endoume. Cette saison, prévenus que «» , Rossi, Née et leurs joueurs font le travail : leur dernière victoire, 6-1 face au FC Côte Bleue, a mis ce dauphin à huit points. Première étape d'un plan qui doit mener au National dans les trois ans maximum, afin de retrouver le statut professionnel et de relancer définitivement la machine.En attendant, Bastia s'échauffe en Coupe de France , tombeur de Concarneau (2-2, 5-4 tab) ou Le Mans (2-1), deux clubs de National, aux tours précédents. Frédéric Née , lui, «» Voilà pour les ambitions. Et les moyens ? «» En utilisant les réseaux d'un coach qui a tout connu avec le CA Bastia , en attirant grâce à des installations au-dessus des standards et en étant tout simplement «» , intraitable à Armand-Cesari, Bastia est en passe de franchir la première marche de sa longue route, en roi de sa division tel Paris plus haut. Mais attention : la Coupe est une autre histoire et Noisy-le-Grand, ça rime avec Guingamp