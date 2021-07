Bastia et Nîmes partagent les points en ouverture de la Ligue 2

SC Bastia (4-3-3) : Vincensini - Kaïboué (Roncaglia, 81e), Sainati, Le Cardinal, Palun - Diongue (Saadi, 71e), Ducrocq, Vincent - Schur, Robic, Santelli (Taoui, 64e). Entraîneur : Mathieu Chabert.

Nîmes (4-2-3-1) : Bråtveit - Burner, Ueda, Martinez, Sainte-Luce - Ponceau, Fomba - Eliasson (Cubas, 68e), Benrahou, Delpech - Doucouré (Valerio, 86e). Entraîneur : Pascal Plancque.

Pour la première journée de cette Ligue 2 édition 2021-2022, le Sporting Club de Bastia et le Nîmes Olympique se sont quittés sur un partage des points (1-1).Dans un Furiani qui retrouvait une partie de son public après une pige en National 1, ce sont les Nîmois qui se sont montrés les plus entreprenants. Rodés collectivement, les hommes de Pascal Plancque trouvent d’ailleurs la faille très tôt dans la partie. Yassine Benrahou fait le travail côté gauche et centre idéalement pour Lamine Fomba qui gagne son duel avec deux défenseurs bastiais, ne laissant aucune chance aux mains pas assez fermes de Thomas Vincensini. Le jeu est musclé, les fautes et les embrouilles s’enchaînent... sans pour autant réveiller les Corses.À la reprise, le Sporting prend finalement les choses en main. L’excellente récupération de Christophe Vincent à l’entrée de la surface adverse lance Benjamin Santelli qui, d’un bel extérieur du pied, trouve Maguette Diongue seul au point de penalty pour égaliser. Nîmes se retrouve à son tour étouffé par le pressing bastiais, et tente de réagir en contre. Parti en solitaire, Mahamadou Doucouré élimine deux adversaires puis dévisse son tir au moment de conclure (69). Sous une chaleur étouffante, la fin de match est poussive des deux côtés et malgré quelques situations, les erreurs techniques ont raison d’un résultat finalement logique.La deuxième division est officiellement lancée, les amis !